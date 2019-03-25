消防吊手岩殉職案　休班警認見「勿前進」牌照行　遭斥害了很多人

消防總隊目邱少明前年在馬鞍山吊手岩搜救兩名被困的行山人士時墮崖殉職，遺下愛妻及年幼兒子。死因庭今（25日）就意外展開死因研訊，當日與女友被困山的休班警作供時，承認有見到「懸崖危險，勿前進」的牌，但仍認為可以前進，對於有拯救人員死亡，他在庭上向邱的家屬道歉，亦有家屬卻指休班警害了很多人，更在庭求他：「你以後可唔可以以後不再行山？」

休班警溫祖榮作供時，對在拯救行行中死亡的消防員邱少明的家屬道歉。（李慧娜攝）

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遺孀稱邱曾稱裝備不合用

死者邱少明（50歲，下稱：邱）於2017年3月22日清晨，在進行搜救行動期間身亡。遺孀劉靜瑜供稱，二人於2000年結婚，2011年誕下兒子，邱加入消防隊已30年，二人最後一次見面在該年3月21日早上，而翌日清晨四時接到丈夫的死訊。就工作上的事情，劉稱丈夫曾向她說過「唔係好夠人手」，裝備不足及「唔啱用」。

休班警稱揀錯路走到石澗

當天被困的行山人士溫祖榮（34歲）表示，他任職警員，當天休班與女友劉素雯打算由西貢水浪窩經馬鞍山吊手岩，行至馬鞍山郊野公園，而他帶備了兩公升水、零食、保暖氈等，不過當他們走到麥理浩徑分岔路時「揀錯路」，傍晚6時多入黑時，他們走到石澗，發現無法下山，折返上山的路段亦十分陡斜，故決定報警。

女友發燒及出現幻覺

溫續指，消防人員於晚上11時許到達並確認他們位置，在凌晨一時許，消防人員表示裝備不足無法即時拯救，要等候增援，但當時雨勢漸大，氣溫下降，大霧令視野不清，其女友開始發燒及出現幻覺，溫稱女友指看到清晰山路、警車及消防車，又欲行向懸崖，他立馬阻止女友前行。

從網上得知有消防員受傷

溫稱在凌晨時份搜救行動一度暫停，但他不知是甚麼原因，他於早上9時才在網上得知有消防員在行動中受重傷。溫指消防人員於中午12時才利用鋼索抵達二人的位置，並送他們到懸崖邊的平地，從石澗旁的叢林下山，直至下午4時由飛行服務隊將二人送往沙田消防局。

承認高估自己能力

溫稱涉事路段「要一級一級落」，每級1米深，且泥土鬆散，發現行錯後，自己的裝備不足以令兩人折返。死者家屬直問溫為何落到但上不到，下山時亦沒發現泥土鬆散，質疑他是否高估了自己的能力，溫稱下山時「目測不到」泥土鬆散，承認高估自己能力，又於庭上道歉說「連累到拯救佢嘅人」，但強調當時沒催促搜救人員。

不過家屬亦連珠炮發直問：「你以後可唔可以唔好再行山？」又指摘溫「害左好多人，小朋友冇左個爸爸」，他們亦因這事傷心了兩年，質疑溫為何不迷路時立刻報警。

官質疑上山睇風景

代表消防署的大狀向溫展示一張路牌的相片，上面寫著「懸崖危險，勿前進」，溫承認當時看到路牌，但評估過後認為路段不太危險所以仍然前進，不過裁判官質疑他是否想「上山睇風景」，溫則解釋是想「穿過山頂線落山」。溫作供後離庭時，家屬仍追著溫不斷指罵，而溫的女友則沒出庭作供，由死因研訊主任讀出其供詞。

案件編號：CCDI 571/2017