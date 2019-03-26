【潘樂陶案】控方指僭建水池盛水量達14噸　會嚴重影響建築結構

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶的住所涉僭建，其屯門小欖海詩別墅的獨立屋花園範圍疑有一違例的水池建築。潘因而被票控違反《建築物條例》，他否認控罪，案件今（26日）於西九龍法院開審。控方指該水池構築物的設計屬永久性，且盛水量達14噸，會嚴重影響建築結構，而被告身為工程師學會會員，必然知悉要事先獲屋宇署批准。

潘樂陶與律師一同到法庭。（梁鵬威攝）

+ 3 + 2

被告潘樂陶，78歲，被指於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物。

2018年1月始發現水池存在

代表控方的資深大律師蔡維邦開案陳詞指，被告與女兒自2012年共同持有3號屋，被告居於上址。按屋宇署於2017年4月2日拍下的航空圖，3號屋並未有水池。2018年1月9日，屋宇署職員到訪視察，發現花園範圍有一盛著水的池。控方認為被告須事先就該水池構築物向署方提交圖則，並獲取署方同意，然而屋宇署的批准圖則上並不見該水池，署方亦沒有收過相關文件。

被告是工程師學會會員

蔡續指，水池以木板圍邊，與花園地面用料相近，似是作永久性設施。此外，水池體積約為14.4平方米，盛水量達14噸，構築物及水的重量會大大影響建築結構。雖然條例未有明確定明何為建築工程，但立法原意為保障建築物安全；被告住在該處，且是香港工程師學會會員，必定知悉要向署方提交文件並獲得准許才可建造水池。

案件編號：TMS15101/2018