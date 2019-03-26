教師專業發展專責小組完成報告　倡小學校長頂薪升至12萬

由教育局成立、負責跟進《行政長官2017年施政報告》建議的教師專業發展專責小組，今日（26日）舉行傳媒簡報會，由小組主席邱霜梅講解報告。小組經參考海外經驗及業界意見後，建議對校長、副校長及薪酬進行調整，以及增加小學中層主任職位人手。

在2017年11月成立的教師專業發展專責小組，主責研究建立教師專業階梯的可行方案，包括為落實教師職位學位化時間表，中、小學及特殊學校管理層的職級安排等。小組主席邱霜梅今會見傳媒時表示，小組完成報告並提出共18項建議，以提升和促進教師專業發展。

報告建議改善公營小學的中層管理人手，將主任級教師比例由現時每3班1名增至每2班1名。（資料圖片）

報告指出，小學校長經歷了全日制、校長資格認證要求等多項教育變革，工作日益複雜繁重，惟薪酬多年來未有調整；而副校的高級小學學位教師職級只較小學學位教師頂薪點薪金只相差約1,500元，難吸引教師任副校，故小組建議調整多年沒改動的小學校長薪酬，以及提升小學副校長的頂薪點。

其中一級小學校長的薪級將分別由現時薪級點的38至41，增至44至47，即薪頂薪點可現時最高9.3萬增至約12萬元。副校則由現時最高的7.1萬元，增至逾8.5萬元；小組又建議增加小學副校數目，若24班或以上小學，副校數目可由現時2人增至3人，18至23班的小學則由1名副校增至2名副校。

另外，報告建議改善公營小學的中層管理人手，將主任級教師比例由現時每3班1名增至每2班1名，以領導主要科目組別及校本發展等項目；以18班小學為例，主任級教師將由6名增至9名，特定措施下的主任級教師職位則由2個增至3個。而現時教育措施下的額外職位將維持不變。

而特殊小學及設小學部的特殊學校方面，小組建議將中層管理人手由每4名教師有1主任級教師，增至每3名教師有1主任級教師；而特定措施下的編制教師職位則不變。