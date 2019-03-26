理大新校長任命確定　深圳南科大前副校滕錦光出任　7月1日履新

香港理工大學校董會晚上（26日）宣布，委任南方科技大學副校長兼研究生院院長滕錦光出任新校長，任期由7月1日起生效。

理大下任校長滕錦光（圖右起）與校董會主席林大輝和暫任校長陳正豪今天會見教職員及學生代表。（理大提供）

進軍大灣區任內重要任務之一

理大指，滕錦光今日出席了兩個會議，分別與教職員及學生會面，分享他對理大的願景及回應與會者的提問。校董會在今天下午會議上正式落實任命。

新聞稿引述滕錦光指，對是次任命感到十分榮幸，明白校長一職任重道遠，同時亦肩負眾人的厚望。他期望可以在多方面為理大作出貢獻，又承諾與大學不同持份者緊密合作，落實大學教育及科研的願景，為學生提供優質的全人教育，並讓教職員盡展所長。

他又稱，會致力提升理大在香港以至世界的學術聲譽和影響力，爭取在多個學術領域居於世界領先的地位，並且強化新興領域包括機械人，和人工智能等方面的教育和科研工作。

而進軍大灣區亦將是他任內的重要任務之一，他表示香港高等教育界希望爭取落戶大灣區，以把握區內建設帶來的各種機遇，期望可以帶領理大積極參與其中，並在教育及科硏合作方面樹立良好楷模，為大灣區的長遠發展作出貢獻。

校董會主席林大輝表示，校董會對任命深感高興，深信滕將會帶領理大再上層樓，再闖高峰。