【麻疹爆發】國泰拒披露染病空少、機師航班　病人組織：不可接受

麻疹持續擴散，今年已累計26宗。其中9宗為機場個案，包括海關在昨日（26日）傍晚證實，一名在機場工作的海關人員感染麻疹，目前正在醫院接受治療。其中，41歲的國泰航空外籍男機師在染病後繼續連飛9日航班，國泰航空事後更以私隱理由拒絕透露涉及的航班資料；23歲空少發燒照能夠入境等，衞生署亦事後追問方得悉資料，遭外界質疑政府把關不力。 有病人組織批評，不能夠接受國泰航空的做法，認為國泰航空是全港最大的航空公司，有責任保障公眾的利益。另衞生署被揭多次延遲公布麻疹個案，病人組織也狠斥做法後知後覺。

▼麻疹防治懶人包▼

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香港出現小規模的麻疹爆發，當中以機場為重災區。國泰航空一名23歲空少在3月1日往返東京航班值勤回港後，確診已感染麻疹，而國泰航空沒有適時公布。其後國泰航空再有一名41歲外籍男機師確診，惟國泰以保障私隱為由，未能公布涉及的航班資料。

病人政策連線主席林志釉直斥，「不可以接受」國泰航空以員工私隱為理由拒絕透露航班資料，認為航班資料及日子等並不涉及員工的個人私隱：「不需要公布機師的姓名；相信市民也不會用航班資料去猜測該名機師或空少的身份。」

如果可以提前做工夫，避免往後可能發生的事；但無做就是『失職』，希望政府不要怠慢應對。 病人政策連線主席林志釉

病人政策連線主席林志釉批評國泰做法，公布資料可以減低市民的恐懼。（資料圖片 / 林若勤攝）

公布航班資料及日子 不涉員工個人私隱

林志釉續稱，國泰航空作為全港最大的航空公司，有必要基於公眾的利益公布相關資料。他說：「公布資料可以減低市民的恐懼，大家不需要猜度自己是感染」，也能令市民提早作出預防措拖。

對於衞生署被指延遲公布麻疹個案，包括34歲外籍男子本月9日確診，但相隔11日公布。林志釉形容，署方的做法是後知後覺，「網上有好多資訊流傳，為何官方不主動教育大家麻疹是什麼呢？」

林志釉指出，坊間有不少家長主張不打疫苗，擔心疫苗或會為子女帶來副作用選擇不接種，間接增加爆發風險。他認為說法不理性，強調要相信科學；衞生署亦應該主動澄清。

曾經歷過沙士的林志釉，覺得今次衞生署反應是「後知後覺」，擔心麻疹可以透過空氣傳染，若人煙稠密的本港不提早做好通報及預防，可能會出現大規模的疫情，「如果可以提前做工夫，避免往後可能發生的事；但無做就是『失職』，希望政府不要怠慢應對。」