【流感高峰】15間公院內科病房逼爆　明愛醫院達125%

醫院管理局公布昨日（26日）急症室求診人次約6,456人，較前一日下跌約173人次，不過經急症室入內科的人次繼續上升，錄得1,038人次，全日內科病房平均佔用率為111%，15間公立醫院當中，有14間的內科病房午夜時佔用率逾100%或以上，其中最高是明愛醫院，達125%。

醫院管理局公布3月26日全日內科病房平均佔用率為111%。（資料圖片 / 張浩維攝）

醫管局公布昨日的公立醫院服務數據，單日有6,456人次前往急症室求診，較前一日的6,629人次有所下跌，但仍有1,038人次需要經急症室轉入內科，較前一日的995人次僅增加約43人次。

全港的內科病房午夜平均佔用率為111%，其中3間公立醫院內科嚴重「逼爆」，最高的是明愛醫院，佔用率達125%，而基督教聯合醫院及伊利沙伯醫院的佔用率亦分別達到123%及120%。此外，有5間公立醫院的內科病床佔用率超過110%，分別為屯門醫院（119%）、將軍澳醫院（117%）、威爾斯親王醫院（114%）、博愛醫院（113%）、律敦治及鄧肇堅醫院（112%）。

兒科病房的平均佔用率則為86%，其中伊利沙伯醫院高達106%，其次是那打素醫院，佔用率為100%。