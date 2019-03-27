發展商招標推售單位　陳帆：政府現階段未有計劃規管

特首林鄭月娥去年公布新房屋政策，提及修改預售樓花同意書，要求每次推售的住宅單位數目不能少於總數的20%。立法會議員郭榮鏗今日（27日）向運輸及房屋局提交書面質詢，要求當局交代會否規定發展商不得以招標方式推售單位，並規管相關銷售安排。 運輸及房屋局長陳帆書面回覆稱，政府現階段未有計劃就「預售樓花同意方案」中，發展商以招標方式推售的單位數目、比例或次數等作規定。

為打擊發展商「唧牙膏」式賣樓，政府去年推出新房策，修訂預售樓花同意書。（資料圖片）

為打擊一手發展商囤貨的問題，特首林鄭月娥去年公布修改預售樓花同意方案，要求發展商每輪推售的住宅單位數目不得少於同意書內單位總數的20%。不過，有發展商將部分單位以招標方式出售，以應付新例。

為應對新房策，發展商以招標方式推售單位。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆稱，現時以招標形式出售單位，雖無須提供價單，但仍需要符合《一手住宅物業銷售條例》下的規定，同時需要提供發展項目的成交紀錄冊等。他相信有關規定有助確保一手住宅物業銷售的透明度及公平性，以及保障消費者。他指出，政府將繼續留意相關銷售情況，惟現階段未有計劃 在「預售樓花同意方案」下，就發展商以招標方式推售的單位數目、比例或次數等作規定。

陳帆以書面回覆稱，政府現階段未有計劃規管發展商以招標方式推售單位。（資料圖片）

他又指出，截止 2019 年2月底，地政總署在新規定生效後，合共就30個住宅項目批出預售樓花同意書，而當中19個項目已推出市場發售。