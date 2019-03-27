【醫護人手】4月1日起恢復按年增薪機制　合資格員工約1.7萬人　

醫護人手短缺，立法會議員陳振英及周浩鼎均向食物及衞生局提出質詢，關注當局如何解決醫護人手短缺問題，及過去措施成功聘用多少醫護人手。食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆指，醫管局2018/19年度醫生、護士及專職醫療人員的人手較2017/18年度分別增加142人、614人及255人。而2019/20年度計劃招聘520名醫生、2270名護士及700名專職醫療人員。 醫管局早前提出實施按年增薪機制，由2018年4月1日起，醫管局將恢復實施按年增薪機制， 適用於在2002年6月15日或之後入職的現職僱員及新聘人員，合資格員工約1.7萬人。

醫管局於2018-19年度醫生、護士及專職醫療人員人手(按全職等值單位計算， 包括常額、合約及臨時員工)較2017-18年度預計分別增加142 人(2.4%) 、614 人(2.4%) 及255人(3.3%)。而2019/20年度，醫管局計劃招聘約520名醫生、2270名護士及700名專職醫療人員。

有護士早前要求醫管局增加護士晉升機會，陳肇始以書面答覆指，自2008/09年度起，醫管局開設顧問護師職位，推動護理專業的發展，目前已有113位顧問護師職位，而過去3年共有1476名護士獲得晉升，每年醫管局亦會資助約100名以上的資深護士到海外進修及培訓。