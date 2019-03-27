【麻疹爆發】機場海關人員染麻疹　海關、入境處安排前線人員打針

本港麻疹疫情持續，衞生防護中心今(27日)指今年已累計30宗感染個案。由於新增一宗於機場工作的28歲海關人員感染個案，海關回覆《香港01》指，現時海關有約1000人於機場範圍內工作，海關已即時在受感染人員工作的地方進行消毒，並陸續安排有需要注射的海關人員，接受衛生署的麻疹疫苗防疫注射。 而入境處亦回覆《香港01》指，已加強機場出入境櫃枱及辦公室的清潔消毒，並準備足夠外科口罩、手套與及清潔和消毒用品供前線人員使用。而有需要人員會獲安排接受麻疹疫苗注射。

麻疹持續擴散，累計個案增至30宗，其中11宗為機場個案。當中包括一名28歲在機場工作的男性海關人員。（資料圖片）

麻疹持續擴散，暫累計個案增至30宗，其中11宗為機場個案。當中包括海關在昨日（26日）傍晚證實一名28歲在機場工作的男性海關人員感染麻疹，他在香港出生並於本月23日起出疹，病毒潛伏期間並未有外遊記錄；其麻疹疫苗接種記錄為不詳。

消息指該染病海關人員隸屬於旅客及停機坪課，於機場2號客運大樓2樓執勤，他目前正在醫院接受治療，情况穩定。

海關發言人指，現時海關有約1000人於機場範圍內工作，相關部門於收到衛生防護中心通知後，海關機場科一直密切留意相關情况，即時提醒全體人員注意防範，亦可配帶口罩，並通知他們有關衛生防護中心的接種安排，使有需要接種人員能及時接受疫苗注射。 海關機場科表示將繼續密切留意發展，加強衛生措施，並提醒人員注意個人衞生及小心留意健康狀况，如出現病徵，切勿延誤求診。

▼麻疹防治懶人包▼

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入境處指，處方已提醒各入境處人員提高警覺，有需要的人員會獲安排接受麻疹疫苗注射。（資料圖片）

另外，入境處今日（27日）亦回覆《香港01》，指處方已提醒各入境處人員提高警覺，並遵照衞生署的指引，注意個人及環境衞生，採取各種預防措施。入境處表示入境處人員倘若遇到懷疑感染個案，應立即通知醫護人員。

處方亦已加強機場出入境櫃枱及辦公室的清潔消毒，並準備了足夠的外科口罩、手套與及清潔和消毒用品供前線人員使用。此外，有需要的人員會獲安排接受麻疹疫苗注射。入境處又會繼續與衞生署保持緊密聯繫，密切留意最新發展，並適時通知各職員。