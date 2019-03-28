【有片】任食牛扒小店不敵加租搬遷　店主：以前唔信地產霸權

「那時我們遇過有客人吃最多十塊牛扒！我自己最多都只吃到兩塊半！」曾推出88元任食牛扒宣傳的灣仔小店「後街牛扒」不敵業主加租超過三成，於周三（27日）宣布結業，並要另尋其他合適店舖。曾是地產經紀的店主馬嘉崙無奈指自己曾不相信地產霸權，但直至自己設身處地面對時，才發現原來地產霸權避無可避。即點撃觀看影片，看看這小店的經營故事。

四年前，當時任地產經紀的馬嘉崙與數名友人合夥創業，斥資數十萬元，於灣仔軒尼詩道安樂里的後巷租舖開設西餐廳。甫開業，馬嘉崙便推出午市88元任食牛扒作宣傳，吸引大批街坊鄰里支持。「當時剛剛新開張，沒有人認識。我們試過派傳單，但發現客人拿著傳單都找不到我們店舖的位置。與其把錢投放在廣告，不如直接以任食作宣傳。」他坦言知道任食牛扒會蝕錢，但有信心客人吃過牛扒後會回頭光顧。

有客人一次過吃十塊扒

馬嘉崙指推出任食牛扒宣傳不久已獲得熱烈回響，男女老幼都紛紛光顧，最高峰期一天做四轉，服務約240個客人。最誇張之時，排在門外的客人多得令鄰檔報紙攤報警，「他們不知道為什麼這麼多人聚集！」在他回憶中，遇過最厲害的客人可以一次過吃十塊牛扒：「我自己最多都只吃到兩塊半！」他笑言女士往往比男士更能吃，他憶起有一枱共五名女生，一次過吃了19塊牛扒，令他感到頗意外。

開業至今，馬嘉崙指7、8成客人都因為任食牛扒宣傳而成為餐廳熟客。現時已有穩定客源，馬嘉崙憶述守業過程一點都不輕易。「全部東西都要一腳踢，通過廁所渠和大坑渠；因為任食，所以每桌起碼有二十多隻碟，試過洗碗姐姐洗到怕，做到一半掉下手套走，之後我就自己走入廚房洗。」他又指曾試過晚上下班後親自入廚房協助用肉鎚處理牛扒，「我和師傅都試過幾次要去急症室打止痛針，因為鎚到手痛。」最繁忙的時期，馬嘉崙試過連續幾天睡在餐廳，沒有回家。

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被業主告知加租超過三成 被逼接受

捱了四年，始見曙光之際，馬嘉崙於去年6至7月期間收到業主通知稱店舖已易手，而新業主就以新租金去釐定新租約，因此由原來的月租7萬元加至9萬8千元，升幅超過三成。新業主表示，若然不接受新租金，便可以退回按金離場。馬嘉崙稱，「加近三萬元租金，我賣百多元一塊的牛扒，要賣多少塊牛扒才夠付租金呢？」當時只想著，唯有用盡方法籌集資金繼續經營。怎料半年後再跟業主談續約條件時，被要求簽署個人擔保文件，同時提交24張期票預付租金。他指若然店舖捱不住，有機會被控告開空頭支票，更有可能因此惹上官非。他慨嘆自己曾是地產經紀，都不相信有地產霸權這回事，此時他才發覺原來這是無可避免。

同區找舖位 望留住小店人情味

於網上社交平台發布結業消息後，不少顧客都紛紛留言表示不捨，更有同行留言希望有合作的機會。馬嘉崙指可幸的是，有熟客幫他找到同區有餐廳店舖退場，將會搬至該處繼續營運。後巷小店的最後一天，馬嘉崙指最不捨熟客：「小店有一點很好，就是有人情味，希望香港的餐廳可以繼續有這份人情味。」