【港鐵撞車】港鐵按機制罰款2500萬　另推3日約半價優惠補鑊

港鐵荃灣線上周一（18日）測試新信號系統期間，中環至金鐘線有兩列列車相撞，引致肇事路段的列車服務暫停兩日。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（29日）召開會議，討論港鐵列車相撞事故。運輸及房屋局局長陳帆、港鐵車務總監劉天成、車務工程總管李家潤以及車務營運總管鄭群興出席會議。 就今次事故引起列車服務暫停兩日，車務總監劉天成表示港鐵會按機制撥出2500萬作罰款，作為明年車費回饋乘客，今次罰款額首次達到機制上限。同時港鐵會額外推出一連三日，分別為今年5月11至5月13日(六、日、一)向乘客提供約半價車票優惠，料逾1300萬人次受惠。 至於東涌線列車集電弓損毀事故則罰款1000萬元回饋乘客。

港鐵於2015年斥資更新7條路線的信號系統。新信號系統採用「通訊為本列車控制」（CBTC）技術，並以移動區間原理運作，以加密列車班次及提升載客量。

新信號系統設有三套區間電腦，分別為主、副及備用電腦。是次荃灣線於凌晨測試新信號系統期間，兩列列車相撞，當時正進行由主及副電腦切換至備用電腦試驗，並模擬主及副電腦未能如常運作下，系統能否自動轉至備用電腦所須的應變措施及復修程序等。惟事故發生後，經初步觀察認為主及副電腦被轉換至備用電腦後，其安全聯鎖功能在肇事路段未能如預期根據系統要求正常運作，故引致信號系統安排兩列列車駛進相互衝突路線。