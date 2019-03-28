東華三院辛亥年總理中學副校長疑欺凌教師　校長發電郵謝老師關愛

東華三院旗下學校先後爆出管治問題，東華三院辛亥年總理中學副校長被指涉帶頭集體欺凌校內教師，如不斷向教師無理要求查簿等，兩個學年流失22個老師，該校於去年甚至發生一宗老師涉嫌襲擊學生個案。 據知校長周慶中昨（27日）向全體教師發電郵，指對學校受傷感到難過，指「辛亥年的痛也是我的痛」，但是他未有在電郵交代一系列校政問題，僅指老師是學校最重要的資產，會繼續改善學校硬件設施，亦希望教師們逆流而上，成績出眾。

有指，東華三院辛亥年總理中學副校長為首的數名資深教師，涉嫌透過無理要求反覆查卷，集體欺凌其他教師。（資料圖片）

東華三院辛亥年總理中學校長周慶中在電郵指，學校建校37年以來，發展一直受制於狹小的校舍、電力不足及沒有升降機等，然而有一群優秀教師團隊創造教學空間，為此感到自豪。

昨早收教育局分區電話

周慶中指，對於本星期發生的事件「不想再多講了」，又點名感謝校內兩位副校長的工作。周又透露，昨日早上接到負責辛亥年的教育局學校發展主任的電話，引述對方稱，曾處理一些類似辛亥年的事件的學校，該校學生在外不敢承認自己在那所學校讀書，「不知辛亥年學生又會如何?」

周指， 隨著資深老師退休，新老師相繼加入教師團隊，需要科組主任的帶領，在校年資較高的老師也可擔當提點的角色，希望教師抱有以「辛亥為家」的心態，善意溝通，互相體諒扶持。

據了解，校內老師對信件感到不滿，認為校長不負責任，又指信件內容空洞；亦有指，信件未有否認早前新聞報道的內容。

各位老師： 今個星期發生的事件不想用再多講了，先感謝ＸＸＸ副校長及ＯＯＯ副校長兩位元老級老師，他們先後在群組及簡報會上的分享，希望大家能感受到他們對辛亥年的關愛，也祝願ＯＯＯ副校長能開開心心完成最後幾個月在辛亥年的工作。 我雖然調任辛亥年至今只有7年時間，服務此校的年日比大多數老師短，但不少已退休的老師感染了我，使我很快便覺得自己是一個辛亥年人，希望大家不會把我看作一個過客。今天，看見辛亥年受傷，辛亥年的痛也是我的痛。 辛亥年建校37年來，一直受制於狹小的校舍，電力不足，沒有升降機...，窒礙學校的發展；然而，你們就是不妥協於困難的外在環境，努力創造空間教導學生，發展及培養學生的潛能，擴闊學生的視野；因此學生無論在學業成績、視藝、音樂、體育及課外活動等均有卓越表現，這些都有賴你們全情投入及付出。而我亦為辛亥年有你們這一群優秀的教師團隊感到自豪。不少訪校人士也為你們的成就而嘖嘖稱奇。 辛亥年的成就證明老師是學校最重要的資產，在我們繼續尋求增加優化學校的硬件能跟上一般中學時，你們仍能逆流而上，而且成績出眾。 今早接到負責辛亥年的教育局學校發展主任的電話，他說曾處理一些類似辛亥年的事件，那間學校的學生在外不敢承認自己在那所學校讀書。不知辛亥年學生又會如何? 不少退休及離職老師都為近日的事件紛紛在網上留言表示關心，他們以及退休校長也向我送上關心問候，校友會及家教會對學校的關愛也令我感動。 隨著資深老師退休，新老師相繼加入教師團隊，需要科組主任的帶領，在校年資較高的老師也可擔當提點的角色。甚願大家抱有以「辛亥為家」的心態，善意溝通，互相體諒扶持。 我們能在辛亥年相識、相知、相遇、再相惜，不竟是一種緣份，縱然大家性格不同、做事方法或許有異，但我們在教學上的理念是一致的，盼望我們能毋忘初衷，求同存異，互相包容體諒，一同建設辛亥年。 今天是充滿挑戰的日子，也是美好日子的開始。 周慶中校長

東華三院辛亥年總理中學早前被指，該核以副校長為首的數名資深教師集體欺凌其他教師，包括當眾辱罵及以「剔太大、字太細」等無理要求反覆查卷，且該校兩年內錄得22名教師離職，更有人不堪精神虐待，個別離職教師至今仍有手震、失眠等後遺症。