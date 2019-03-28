潘樂陶僭建水池案　辯方：略加計算也知不構成危險　案下月裁決

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶涉在住所花園僭建案，控辯雙方今（28日）作結案陳詞。控方指，《建築物條例》的原意是保障建築物安全，控方認為水池屬永久建築，形成的壓力或影響建築結構，被告須向屋宇署提交申請。辯方則指，被告是資深的工程師，稍作計算也知道水池不會構成危險。裁判官將於下月25日作裁決。

辯方指被告潘樂陶（圖）是資深工程師，只要略加計算，已知水池不構成危險。（資料圖片）

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被告潘樂陶，78歲，被指於2017年4月2日至2018年1月9日，身為屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條。

水池用途及設計均屬永久建築物

代表控方的資深大律師蔡維邦結案陳詞指，被告是業主，且水池在入住期間才出現，被告必然知悉建水池一事，卻未有向屋宇署提交文件。蔡指，水池的用途、設計等顯示它是作永久之用，屬於條例中的建築物。

控方強調水池無獲署方批准

蔡續道，控方毋須證明水池超荷，而控方只提出水池可造成很大壓力，並無指會超荷。他重申此案爭議為被告有無遞交文件，及有無獲署方批准。他謂，辯方專家同意要查看圖表及計算，才可驗證水池安全，而其早期的檢測也曾誤用了另一樓板的重量作計算。控方認為，這更反映出署方的監管及批准對確保樓宇安全之重要。

辯方：略加計算便知水池無危險

代表辯方的資深大律師麥高義（Gerard McCoy）的結案陳詞就指，條例並無界定何為建築物，他認為要按情況考慮，並指控方證人的考量不妥。

辯方又強調，水池不會影響建築結構，絕無構成危險。他指被告是註冊工程師，其香港工程師學會會員年資逾40年，亦曾擔任主席，只需稍作計算便可知道水池沒有危險。

案件編號：TMS15101/2018