港男與內地女假結婚　非法轉讓護照　判入獄9個月

入境處今日（28日）公布，一名43歲男子承認出售其護照，並透過中間人的安排，涉與一名44歲內地女子假結婚。43歲男被告今日（28日）在沙田裁判法院被判入獄9個月，所有刑期同期執行。

一名43歲的男子承認出售其護照，並透過中間人的安排，涉與一名44歲內地女子假結婚，今日被判入獄9個月。（資料圖片）

入境處人員早前調查一宗涉嫌非法轉讓香港特別行政區護照的案件時，該43歲男被告在警誡下承認出售其護照，並透過中間人的安排，於2007年12月與一名內地女子假結婚並獲得金錢報酬。入境處人員其後聯絡與該男子締結假婚姻的44歲內地女子作進一步調查。

該內地女子於本月19日被控一項串謀欺詐的控罪。經審訊後，她被判罪名成立及入獄18個月。而案中的43歲男被告，今日於沙田裁判法院被控一項串謀欺詐及一項沒有合理辯解向另一人轉讓旅行證件的控罪。他承認所有控罪，各項控罪被判入獄9個月，所有刑期同期執行。

入境處發言人重申，根據香港法例，沒有合理辯解而向他人轉讓旅行證件乃屬違法，違例者可被檢控，一經定罪，最高可判罰款15萬及入獄14年。

入境處發言人重申，根據香港法例，沒有合理辯解而向他人轉讓旅行證件乃屬違法，違例者可被檢控，一經定罪，最高可判罰款15萬及入獄14年。（資料圖片）

入境處發言人稱處方會繼續大力打擊非本地居民透過假結婚騙取香港居留身份的非法活動。任何人士如以欺騙手段取得香港居民身份，其身份證及居留資格將會依法被取消，涉案人士最後亦會被遣返原居地。



入境處又呼籲市民切勿以身試法，不要參與任何假結婚事宜或在香港登記結婚時，對入境處職員作出虛假宣誓。誘使或安排其他人士參與假結婚，亦有可能構成串謀欺詐罪行。根據現行香港法例，任何人士如干犯串謀欺騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。