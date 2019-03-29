政府再委任譚允芝任通訊局主席　任期至2021年三月底

政府今（29日）公布，行政長官再度委任譚允芝為通訊事務管理局（通訊局）主席，任期由今年4月1日至2021年3月31日，為期兩年。當局亦委任香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授劉堅能、及物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚，出任通訊局委員，接替即將離任的委員盧瑞盛和徐岩。

政府今（29日）公布，行政長官已再度委任譚允芝為通訊事務管理局（通訊局）主席，任期由2019年4月1日至2021年3月31日，為期兩年。（資料圖片 / 余俊亮攝）

去年前通訊事務局主席王桂壎因漏報持有中移動股份，自行辭去主席職務。其後譚允芝於3月12日接任通訊局主席一職，任期即日生效至2019年3月31日為止，即王桂壎原定的任期屆滿日。譚允芝現時為私人執業資深大律師及國際仲裁員，過去亦曾出任大律師公會主席。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，相信譚允芝的豐富經驗及專業背景，能繼續帶領通訊局應對廣播與電訊界未來的挑戰。此外，當局亦已委任劉堅能教授和黃廣揚，出任通訊局委員，他們將接替即將離任的委員盧瑞盛和徐岩教授。此外，再度委任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）為通訊局副主席，及熊運信、羅盛慕嫻和鄧國斌為成員，任期均為兩年，由今年4月1日至2021年3月31日。

劉堅能為香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授，亦是電訊規管事務諮詢委員會的委員，就與香港的電訊發展有關的各項經濟和技術規管事宜，向通訊事務總監提供意見。而黃廣揚為物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁，現時為創科生活基金評審委員會、企業支援計劃評審委員會和香港物流發展局的成員。