街頭健身冠軍偷拍罪成　官指自學成才兼有悔意　判社服160小時

曾在國際賽事獲獎的街頭健身運動員黃煒峰，被指在扶手電梯上偷拍女生裙底影片，早前被裁定有違公德罪成，案件今（29日）在九龍城裁判法院判刑，裁判官指黃聲稱好奇不能成為犯罪理由，但見他自學成才，更曾誘導數名青年回正軌，亦有悔意，輕判他160小時社會服務令。

被告黃煒峰被裁定作出有違公德行為罪成。（被告facebook ）

被告黃煒峰，24歲，被控一項作出有違公德行為罪。控罪指，被告於去年10月23日，在黃大仙慈正邨正泰樓附近的上行扶手電梯，偷拍女子X的裙底影片。

曾誘導數數青年回正軌

被告家人今日亦到場支持被告。裁判官判刑時指，本案案情嚴重，可處以即時監禁。不過，但考慮到被告明白好奇並不是犯罪的理由，加上他自學成才，在參與的街頭健身中有卓越的表現。從社服令報告中亦顯示，被告初犯，現已有悔意，不會再犯，相信今次為個別事件；同時被告也從事邊緣年輕人的誘導工作，曾經誘導數位青年重回正軌，可見他對社會和年輕人有貢獻，故判處他160小時社會服務令。

女事主是一名中學生

案發於上年10月23日晚上約6時，就讀中六的X回家途中乘搭扶手電梯，被告當時站在事主的後面，被告借機用手機偷拍裙底影片。及後經一名男途人提醒，X 發現被告正在偷拍，並刪除片段。

有關被告的背景，據辯方求情時表示，被告熱衷健身，過去6年在多次街頭健身比賽中獲獎，又曾代表香港出賽，在國際賽事奪獎。

案件編號：KCCC3362/2018