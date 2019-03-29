抗議清拆白田邨商場　區議員甄啟榮認強行闖入　判社服100小時

區議員甄啟榮不滿房署清拆白田邨商場，去年發起留守及抗議行動，卻因而被控包括強行進入等罪名。甄早前認罪，案件今（29日）於九龍城法院判刑，求情時更笑言任區議員已一直在做社會服務，結果亦被判社會服務令100小時。

低估後果感後悔

被告甄啟榮，52歲，被控兩項強行進入、兩項普通襲擊及一項刑事毀壞共五項控罪。

甄由資深大律師清洪代表求情，報告指甄有禮及合作，家庭背景良好，沒有任何刑事記錄。是次犯案是低估了後果，現在已經感到後悔，並願意接受社會服務令。

須為損毀膠馬賠2400元

辯方又呈上逾千個深水埗區居民支持被告的簽名，又開玩笑稱其實被告任區議員以來，一直已經在進行社會服務令，可見被告受到當區居民支持。最終裁判官接納辯方求情，判處被告100小時社會服務令，並需就損毀的膠馬欄賠償2,400元。

抗議期間曾與房署職員衝突

案發於2018年六月，甄啟榮為抗議房屋署在新商場未落成前，倉卒封閉舊白田商場，令居民需改用其他通道來往白田上邨及下邨，於是發起一連串抗爭行動，當中包括留守停車場，並與居民前往白田邨房屋署進行抗議，期間與房屋署職員發生衝突。其後甄啟榮被落案起訴共5項罪名。

案件編號：KCCC3358/2018