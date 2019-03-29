【有片】麻疹針打得多愈有保障？醫生解答疫苗5大謎思

近日麻疹爆發，今年(截至29日)本港已累積有32宗個案，不少人隨即蜂擁至各大診所接種疫苗。然而，你知道自己擁有麻疹抗體嗎﹖是否必需補打第二針疫苗﹖是否麻疹針打得愈多保護力愈強﹖會否帶來副作用﹖即點擊觀看影片，《新聞加零一》請來林永和醫生為大家解答有關麻疹的謎思。

哪類人會接種過麻疹疫苗？

不少人都不清楚自己曾否接種麻疹疫苗。其實如果是1967年前出生(52歲或以上)的市民，因當時政府未有提供麻疹疫苗，所以一般來說這類人士可能曾感染麻疹，會有終身免疫力，未必需要接種疫苗。

至於1967年至1977年(42歲至52歲)的市民，通常只注射過一針，能有大約93%的保護力。而1978年至1984年(35-41歲)的市民，政府當年曾為1978至96年出生的人補種一劑疫苗，其中大約有74%合資格人士參加。最後便是1985之後出生的市民，1989年之後讀一年級的小朋友，基本上只要跟隨健康院在學校打針，便應該打齊兩針。

近日麻疹爆發，人心惶惶，林永和醫生為大家解答各項對麻疹的疑問。(楊榮飛攝)

只打過一針，是否必需補打第二針?

麻疹爆發，引致不少市民擔心自己的麻疹抗體不足以防疫，林醫生稱除非要出外旅遊或是在機場工作，患病的風險才會較高。而大部分市民也注射了一針麻疹疫苗，有93％的保護力，因此不用過分擔心。林醫生亦建議可與醫生商量驗血，在3至4日內便能得知身體是否已有足夠抗體，之後才決定是否需要打針。另外，如真的要到高危國家旅遊，可減少到空氣不流通的地方，佩戴N95口罩以及勤洗手，以減低患病風險。

多打數針，保護力愈強？

有市民因忘記自己曾否接種，於是再次注射以策萬全，結果或出現共接種3針甚至4針的情況。林醫生指根據統計，雖然多打數針身體通常也能適應，亦不會影響抗體水平，除了一般打針後的反應如輕微發燒或傷口疼痛外，不會有嚴重副作用。但其實兩針和三針的抗體水平相差不遠，指現時疫苗供應緊張，市民應把機會留給真正有需要的人。

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打針後一定不會「中招」?

早前一名於機場McCafe工作的女子，雖曾接種兩劑麻疹疫苗但仍「中招」。林醫生解釋，每人對疫苗的反應也不同，因體質而異，要視乎免疫系統。普遍指打一針有93％保護力，即接種後100人中有93人能得到保障。而接種兩針麻疹疫苗則可達97%，即打齊兩針的人接觸過麻疹病人後，100人當中僅3人會發病，亦代表有3人打針後或未能吸收，製造不到抗體。另外，抗體或會隨時間流失，但林醫生指機會非常微，且保護力一般也能維持30至40年。

人人都適合打麻疹針?

近日接種疫苗人數上升，但林醫生指其實有數類人士並不適合接種疫苗。由於麻疹疫苗是活疫苗，首先為免影響胎兒，孕婦並不適合接種。另外，接種疫苗後的3個月女士不應懷孕，因此正計劃懷孕的女性，便要考慮清楚。至於1歲以下的小朋友，因免疫系統未夠成熟，未能製造足夠抗體，因此亦不適合接種。其餘一些患慢性疾病如癌症或有血液問題的病人，打針後為免不能製造抗體所以不宜注射。最後便是一些對疫苗有過敏反應的嚴重過敏者，亦要先聽取醫生的意見。