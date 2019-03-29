【自願醫保】政府料醫保促公私醫療分流　私院聯會：有信心能應付

自願醫保計劃將於下週一（4月1日）推出，有意見關注，購買了自願醫保的市民，會由公立醫院流向私營醫院，會令私院求診人數增加，產生服務壓力。 香港私家醫院聯會主席何兆煒指，各家私家醫院情況不一，未必每間的服務都很爆滿，他有信心私院能承接額外增加的病人數目，最終目的希望能夠紓緩公營醫療體系的壓力。

食衞局舉行自願醫保計劃啟動禮，保險界、立法會議員、私家醫院代表等都有出席。（李澤彤攝）

政府委託的顧問公司於2017年估算，本港市民在公營醫療住院的比率約為86%，若推出自願醫保，至2040年可下跌至81%；有意見認為分流病人至私院後，或令私院增添壓力。

香港私家醫院聯會主席何兆煒回應時指，不同的私家醫院情況不一，一般私家醫院仍有相當多空間可容納病人，加上近年有新院落成，個別醫院亦增加了病床，估計自願醫保推出後私院可以應付得到。

他強調，自願醫保最主要可紓緩公營醫療，非為保險市場擴大生意，又稱聯會有與政府溝通，當局會一直監測分流去病人至私院後，個別公院的專科醫生有無流失情況。

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何兆煒形容，私營醫療市場調節敏銳，如以往照胃鏡或腸鏡均須入院，但現在可在醫療中心做檢查，不擔心醫療需求加大私營醫療負荷，至於政府會否有新地建新醫院或擴充，何相信兩者均是政府的選項。

現時平均保費為4,000元，較當局估算的4,800元為低，何兆煒對此感高興，惟市民負擔不一，他提醒消費者應選擇最適合自己的計劃。