【DSE 2019】中文科閱讀卷文言篇章包括《岳楊樓記》、《出師表》

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考，由中國語文科閱讀卷及作文卷「打頭陣」。指定文言閱讀篇章考核包括《岳楊樓記》、《出師表》、《山居秋暝》、《論仁、論孝、論君子》等；而乙部的閱讀篇章包括魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。（資料圖片）

2018中文科閱讀卷增設12篇俗稱範文的指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。2018年的閱讀卷甲部共涉及三篇範文，包括：

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解甲部範文

文章
2018

《勸學》

《出師表》

詞三首：《青玉案．元夕》

資料來源：考評局

中文科閱讀卷12篇範文包括：

《論仁、論孝、論君子》

《魚我所欲也》

《逍遙遊》（節錄）

《勸學》（節錄）

《廉頗藺相如列傳》（節錄）

《出師表》

《師說》

《始得西山宴遊記》

《岳陽樓記》

《六國論》

唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》

詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》

資料來源：教育局

至於乙部課外篇章方面，則出現

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解課外篇章

文章

2012

白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》

文言文：《韓非子．五蠹》

2013

白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》

文言文：《呂氏春秋．士節》

2014

白話文：台灣作家徐國能《第九味》

文言文：司馬遷《史記．孔子世家》

2015

白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》

文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》

2016

白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》

文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》
2017

白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》

文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。
2018

白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》

文言文：唐朝文學家李翱《命解》

資料來源：考評局

【DSE 2019】「範文爭霸」開發者中文閱讀5**　新增語譯題助考生
【DSE文憑試】張建宗指考生僅5.6萬人較7年前跌3成　八成人讀大專
【DSE 2019】核心科目筆試倒數10日開考　8日內考齊主科10份卷

考評局早前公布2019年DSE報考統計資料，共有48,403名日校考生及7,902名為自修生報考，合共約5.6萬人報考今屆文憑試。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。