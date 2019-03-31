【器官捐贈】2018年僅118名病人受惠續命　受贈者：救咗一個家庭

器官損贈可拯救器官衰竭的病人。為銘記器官損贈者的大愛，2018年接受遺體器官捐贈的病人，今日﹙31日﹚出席2019年器官受贈者感恩大會，向捐贈者及其家人致敬，當中包括2017年底因肝衰竭命懸一線、當時備受社會關注的｢好爸爸｣黃富強。他直言：｢除咗救我，仲救咗一個家庭｣。 香港移植學會主席李威廉表示，雖然器官捐贈名冊逾30萬人，但去年的遺體損贈者僅39人，只有118病人受惠，現仍有約2,300人等候移植。

香港移植學會主席李威廉表示，雖然器官捐贈名冊逾30萬人，但去年的遺體損贈者僅39人，只有118病人受惠，現仍有約2,300人等候移植。 (黃偉倫攝)

李威廉表示，雖現時中央器官捐贈登記名冊超逾30萬人，但真正的器官捐贈者並無大增長，2018年遺體捐贈者只有39人，完成17宗心臟移植、肝臟移植34宗、肺移植7宗及腎臟移植60宗，僅118病人受惠，但現時仍有約2,300人等候器官移植。

2017年底因肝衰竭而命懸一線的黃富強，其事蹟當時備受關注。黃富強當時必需換肝才可續命，惟全家都不適宜捐肝，黃生命垂危，而且接續兩次的換肝機會，都因各種原因未能完成，其家人憂心忡忡。幸而，第三次換肝機會來臨，終於完成完成手術。他表示，手術後已覺得精神與過往不同，現時已可照常工，感謝捐贈者無私的人，｢除咗救我，仲救咗一個家庭｣。