當局研通識科課程減量　容學生自決選報IES　惟成績最高僅評4級

新高中核心科目通識科，或有重大變革。據《星島日報》報道，教育局屬下的學校課程檢討專責小組，暫傾向維持現行評級及必修安排，但初步計劃連同中英數3科減量，精簡課程，由現時6大單元，整併為4個單元；至於獨立專題探究（IES），則擬容許學生自決參與，惟同時附帶條件，不參與者的文憑試成績最高僅達第4級。 專責小組料今年中作公眾諮詢，年底提交報告。

現時新高中通識科設公開考試及校本評核，分數佔該科文憑試成績八成及兩成比例，後者以獨立專題研究（IES)為主。（資料圖片）

報道引述消息指，專責小組研究逾年後，終有初步方案，連同通識科在內的4大核心科目將會「減量」，通識科則有重點變化，屬於校本評核範圍、於文憑試佔分兩成的IES，日後或放寬安排，學生可自選是否參與。消息人士又指，專責小組認同IES可促進自主學習，不贊成全面取消，但考慮到IES課時所佔比例，對師生構成壓力，遂給予彈性，由學生自行決定，以照顧不同學生能力及興趣。

不參與IES 則只計公開試成績

不參與者評分亦會有相對調整，由於只有公開試成績，校本評核將會從缺，整科成績將會以第4級「封頂」。小組另建議，可參照文憑試英文科寫作卷及聆聽卷做法，加入較深的選答卷，此意味學生日後必須完成IES，並選答程度較深的卷別，方能取得5及5**成績。

6大單元調整至4個單元

消息人士又指，小組又建議精簡通識科內容，將現時6大單元，重新統整至4個單元，並將部分課題刪減，或列作選修。具體方案將留待課程發展議會及轄下的通識教育委員會，跟進研究。

將通識科評級簡化至及格與不及格，及改為只修不考的建議，曾經甚囂塵上，不過小組今次未有採納，認為倘大幅變動，未能減輕學生壓力之餘，更對師生造成影響。