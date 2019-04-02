圓玄學院屬校設校監郵箱　供教員暱名表意見　緊急情況一周內跟進

多間學校近年被揭校政混亂，有意見認為目前校本管理制度欠缺監管，令前線教師未能有效向上反映校政問題。而辦學團體圓玄學院屬下的妙法寺內明陳呂重德紀念中學，近日開設「校監郵箱」，讓教員以記名或不記名形式就校政表達意見。圓玄學院副主席兼該校校董湯修齊直言，留意到近月來社會關注教師承受壓力、辦學團體及學校管理層的工作，透露若收到情況緊急的電郵，會於一周內跟進。 而該校更透過政府津貼及校外資助款項，每年斥資約二百萬元，在原有人手編制外增聘18至20名教員，協助分擔文書、行政及非教學職務，以減少教師壓力及工作量。

▼多家學校爆校政風暴▼

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湯修齊：將向屬校介紹「校監郵箱」計劃

政府於2000年在所有公營學校推行「校本管理政策」，由辦學團體、校長、教師、家長、校友和獨立社會人士組成法團校董會，共同參與的校政，原意讓學校有更大自主權，靈活管理校務，但有意見批評「校本管理政策」成為政府部門消極處理校政投訴的借口，令前線教職員有冤無路訴。

湯修齊指，圓玄學院自2012年接手營辦陳呂重德中學後，校內不時有教師會以具名方式反映意見到圓玄學院或他的個人郵箱，圓玄學院郵箱亦會間中收到不具名意見。而在2018/19學年，校董會決定將電郵信箱常規化，設立專用電郵供教員表達意見。而過去每年收約10至12封電郵，當中包括讚揚信、建議等，直言若屬一般電郵會按程序處理，分享予各校董，但如出現緊急情況，會於一周內跟進。

至於圓玄學院其他屬校會否同樣設「校監郵箱」？湯修齊稱，辦學團體會向屬校分享經驗，由個別學校按校本情況決定是否執行。

圓玄學院副主席兼圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校董湯修齊。（鄧穎琳攝）

增聘助理人員 減輕教師工作壓力

除了校董會開設了專用電郵接受意見、投訴外，校方亦計劃使用政府資源及校外資助，每學年花約二百萬元增聘18至20名教員，擔任教學助理、行政及活動助理等，負責課外活動帶隊、文書、報價，以至聘請3名IT技術員及校園電視台製作主任，分擔過去由老師負責的剪片等工作，減輕教師工作負擔。

陳呂重德紀念中學校長馮金燕指，社會公眾對老師的要求較以往高，老師要扮演多個角色、兼任多個層面及類型工作。故她在八年前到陳呂重德出任校長後，逐漸透過增聘人手，分擔文書、報價等行政工作及非教學職務。資源方面，校方每年3至4月會預測明年狀況及人手，視乎學校需要決定聘請教員的數目，包括凍結未有合適人選的「升職位」，將有關薪金聘請常額教師及教學助理，增聘人手以減少老師壓力，同時讓老師有更多空間關心及接觸學生。

此外，考慮到該校較多基層學生，故校方在教育局及優質教育基金派校的1.5個社工外，再以津貼增聘多兩名社工；以及聘用三名大學畢業、有輔導知識的學生輔導員，分擔訓輔工作。而校董會正考慮教師建議，安排全校老師接受輔導培訓，應對校內訓輔需要。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長馮金燕。（鄧穎琳攝）

副校長彭家強直言，增聘人手有助減低老師工作量：「以往老師要替病假老師代課，現在由教學助理負責，他們多了時間改簿，老師毋須再在周六日帶隊出活動，由可以補回工時的教學助理代勞。」考慮到文憑試涉及大量教學及評估工作，該校增聘了3至4位老師，將每班學生人數由以往34人，調整至22人，減低學生的學習差異。

至於因健康問題或家庭需要，希望減輕工作負擔的老師，更可向學校提出申請停薪留職或減少工作。馮金燕指，過去曾有兩名老師經校董會批准休職兩至五年後復職。