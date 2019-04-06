【DSE 2019】英文科聆聽卷主題涉資訊科技　有考生唔熟IT：有難度

中學文憑試（HKDSE）英文聆聽及綜合卷今日（ 6日）開考，聆聽主題圍繞年輕人及資訊科技。有考生指，試卷程度與去年相若，但由於自己不熟悉資訊科技範疇，認為作答有難度。 有中學英文科主任認為，今屆必答部份難度高，錄音帶語速快，並設有較多長題目，當中有題目涉及非政府機構（NGO）處理基建項目情況，考生或難以代入理解。她認為，今年聆聽卷屬歷屆最難，合格率有機會比去年低。

英文聆聽卷分兩部份，甲部為必答題，乙部為B1或B2篇章及題目。（胡家欣攝）

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文憑試英文科卷三聆聽及綜合能力卷設有兩部分，甲部為必答，主要考核聆聽能力；乙部為較淺的B1或較深的B2部份，考核學生聆聽、閱讀及綜合資料能力。考生須二選一，選答前者最高只可取4級成績。卷三佔英文科全科成績三成，為比重最高的一份卷。

今年試卷以資訊科技為主題，必答部份錄音講述中學資訊科技網上雜誌的編輯與成員準備期刊的過程；選答部份則要求考生代入校際視覺媒體學會秘書身份，籌備視覺媒體節。

馮同學表示試卷程度與去年相若。（胡家欣攝） 應屆考生馮同學表示，試卷程度與去年相若，甲部題目直接，聆聽錄音有內容作答提示，但語速較快，難以摘錄；乙部則考及電郵和報告格式，能夠掌握。不過，她指，聆聽主題與科技有關，自己不太熟悉有關範疇，認為作答有難度。她續指，整體有足夠時間完成試卷，預期成績「坐二望三」。