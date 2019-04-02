張健華涉非禮視障女童案　張自稱半小時行入大浪西灣　遭控方踢爆

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉嫌於37年前5度非禮視障女童案續審，張今（2日）繼續自辯。同樣有視障問題的張，聲稱曾以活動助理身分帶學員到西貢大浪西灣野外露營，更自言下車後行了半小時就抵達。控方即指出該露營地點偏遠，任何一個下車點都不可能在30分鐘內行到，質疑張杜撰有關的露營活動。張不同意，只稱事隔多年，記憶不清晰。

被告張健華被指藉詞教游水非禮視障女童。（梁鵬威攝）

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

自稱曾帶學員到西貢露營

辯方提及，被告曾供稱以活動助理身份帶8個學員到西貢大浪西灣野外露營。被問如何到達該處，被告謂先去彩虹轉乘巴士至黃石碼頭，再行半小時便抵西貢大浪西灣。法官問他起步地點，被告回答指事隔多年，無法記起。

控方質疑半小時不可能行到

控方盤問下，被告稱參加者還有3名義工，他去過大浪西灣數次。控方質疑，大浪西灣地點偏遠，不可能步行半小時便去到，被告重申已隔多年，記憶不清晰。控方指他杜撰去大浪西灣野營，被告不同意。

被告又稱帶男學員如廁很正常，但他從不會帶女性入廁所，另康樂室在午膳時間不開放。

聆訊明續，辯方將傳召專家證人作供。

案件編號：DCCC1154/2017