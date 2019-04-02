【麻疹爆發】國泰跟隨衞生署只為符合四條件員工驗血　工會批過嚴

本港累計已有37宗麻疹個案，當中4人屬國泰航空員工，不過，國泰工會表示，國泰航空由周一(1日)起，只會為符合衞生署訂立的四大準則之員工，提供免費驗血服務，其他員工就需自費。工會批評做法過於嚴格，認為員工可以是麻疹的傳播媒介，如抗體不足易受感染，並會影響旅客，要求公司為所有員工提供驗血服務。

黎玉嬋批評做法過於嚴格，認為國泰員工可能是麻疹的傳播媒介，如抗體不足易受感染，並會影響旅客。 (資料圖片)

國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋表示，國泰昨天在內聯網發出通告，指由於本港麻疹疫苗及用作做血清測試的試劑存貨都不足，國泰將跟隨衞生署的指引，只為符合四大準則的員工提供免費疫苗及驗血服務，條件分別為在1967年後出生、沒有接種兩劑疫苗、未曾感染過麻疹、與孕婦或一歲以下嬰兒同住。

換言之，員工需要先獲國泰的醫療中心確認符合資格，才可到國泰指定的6間卓健醫療中心、機場醫療中心等地方，接受驗血或接種疫苗，如沒有許可文件，就需要自行負擔所有費用，其中醫生診金為220元，驗血就需600元。

黎玉嬋批評做法過於嚴格，認為國泰員工可能是麻疹的傳播媒介，如抗體不足易受感染，並會影響旅客，「明白現時的疫苗和血清緊張，但如果4月中有新一批到港時，就不應設這麼多條件，如果員工有擔憂，就應為他驗血。」

國泰昨天在內聯網發出通告，指由於本港麻疹疫苗及用作做血清測試的試劑存貨都不足，國泰將跟隨衞生署的指引，只為符合四大準則的員工提供免費疫苗及驗血服務。 (國泰空中服務員工會提供)

另外，國泰早前稱，所有懷孕員工如驗血後發現沒有對麻疹的抗體，就可留家休息，或會安排在家工作，黎玉嬋指，現時部分懷孕員工自費檢驗後，發現自己雖然有抗體，但抗體不足，而國泰早前的公告並無提及如何處理這個情況的員工，工會將向國泰反映，應容許抗體不足的懷孕員工同樣可在家工作，「唔應該迫佢返工」。

她指出，有懷孕員工已驗血正等待結果，但亦有員工在輪候驗血，估計國泰指定診所提供的驗血服務或名額稍有不足。