17/18年度4937宗非符合資格人士拖醫療費　有單一病人欠470萬元

早前有內地婦拖欠公院逾600萬元費用，遭醫管局入稟追討。有議員關注非符合資格人士拖欠醫療費用的情況。食物及衞生局局長陳肇始表示，為非符合資格人士提供緊急的醫療服務是基於人道考慮；2017至2018年度，非符合資格人士拖欠醫療費用的宗數為4,837宗，當中的2,500宗醫管局已入稟小額錢債審裁處追討。另局方每年涉及追討拖欠醫療費用的開支約為400萬元。 至於去年度最大拖欠費用金額為470萬元，平均拖金額為14,500元，兩者均創五年的新高。

醫管局以收回成本設定收費，多間公院長期逼爆。（資料圖片）

立法會新民主同盟范國威議員在立法會大會上，提出「非符合資格人士拖欠醫療費用」的質詢，包括過去5個財政年度非符合資格人士入住公院的日數、拖欠醫療費用的金額和日數，以及醫管局追討欠款的開支及就欠款撇帳的金額。

另外，醫管局曾否安排醫務社工與拖欠醫療費用的非符合資格人士或其家屬溝通；以及政府會否與內地當局商討設立機制，協助病情已穩定的內地病人盡早出院返回內地。

去年度最大撇帳金額為170萬元



食衞局局長陳肇始回應指，本港的公營醫療一直是為服務本港居民，但當有訪港人士發生意外及重病，醫管局會基於人道立場為他們治療。去年度最大拖欠費用金額為470萬元，平均拖金額為14,500元，最長拖欠日數長達765日，平均拖欠日數為107日。至於最大撇帳金額為170萬元，平均撇帳金額為7,700元。

每住院三天會向非符合資格人士發臨時帳單

陳肇始續稱，除緊急個案外，非符合資格人士要先付按金，在住院的每三天便會向病人發放臨時帳單，出院時必須繳請帳單。若在指定時間內未付費，相關的病人會被罰行政費用；醫管局適當時也會向他們發律師信、入稟小額錢債審裁處。

陳肇始強調非符合資格人士中，不單只有內地人士亦有他國人士。（資料圖片／張浩維攝） 范國威批評醫管局的措拖成效不彰，參考其他國家提升入院按金、停止向曾拖欠醫療費用的人士發旅遊欠證，或禁止他們入境。 2017至2018年度 符合資格人士拖欠醫療費用達40,000多宗 陳肇始重申，醫管局只會在緊急情況下才會為非符合資格人士提供醫療服務，當非符合資格人士轉為非緊急後，醫管局會停止為他們提供服務；非符合資格人士並非只是內地人，亦有從外國來港人士。 而在2017至2018年度非符合資格人士拖欠醫療費用的宗數為4,837宗；符合資格人士則為40,000多宗，強調符合資料人士是拖欠醫療費用的情況是更嚴重。醫管局上年度就拖欠費用的個案入稟小額錢債審裁處，達2,500宗 另就100宗發出律師信。 然而，醫管局無存備過去追討拖欠醫療費用的總開支，但去年度的追討費用的開支，包括法律費用約為400萬元。