兩哥倫比亞男稱看youtube片後　模仿打劫中環偷首飾　囚5年4月

中環一間珠寶店前年遭人用鐵錘打破櫥窗，掠去19件首飾，總值逾2100萬元。警方其後拘捕兩名涉案的哥倫比亞男子，並起回部份首飾。兩人今（3日）在高等法院承認偷竊和刑事損壞兩罪，其中一人並在求情指本身只是途經香港，無計劃犯案，只是經過涉案珠寶店才決定動手。惟法官不接納此說法，並指他在錄影會面中供認看過香港打劫的Youtube片段，因此有意模仿。法官又指，兩名被告雖認偷竊罪，但案情與搶劫罪分別不大，最終決定判他們監禁5年4個月。

其中一名疑犯逃走時跑得相當快。（資料圖片）

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案中兩名被告分別為39歲的GONZALEZ ARIAS Eduin，和45歲的RIVEROS GARAY Luis Alfredo。

官指其偷竊罪與搶劫分別不大

辯方求情時指，首被告原本是經香港到內地，他經過涉案珠寶店才萌生犯案的念頭。惟法官質疑，被告在錄影會面中聲稱看過Youtube的片段，有人在港行劫，因此有意做相同的事。辯方回應指，首被告是在港看到Youtube的片段。

法官判刑時不接納其說法，又指技術上兩被告干犯偷竊罪，但案情其實與搶劫罪分別不大。

鐵錘打破玻璃櫥窗

案情指，兩名被告和另一名同黨於去年3月26日早上11時許，帶上口罩和帽到涉案威靈頓街的聚寶珠寶。其中兩人用鐵錘打破珠寶店的玻璃櫥窗，並掠去14隻鑽石戒指、4對耳環及1條鑽石頸鏈，總值2186多萬元。

警方接報到場，在中環嘉咸街發現首被告形跡可疑，對方見狀逃走，最終被截停，警方在其褲袋起回其中10件珠寶。而次被告則在深圳灣邊境管制站被捕。

案件編號：HCCC5/2019