警方去年接獲212宗投資騙案　較前年增55%　涉虛擬貨幣案達324宗

網絡紅人「幣少爺」黃鉦傑涉嫌售賣挖礦機，令多人蒙受損失，於今年3月被警方拘捕。財經事務及庫務局今日（3日）書面答覆立法會指，警方去年接獲的投資騙案有212宗，宗數較2017年增加約55%。涉及與虛擬資產有關的案件亦有上升趨勢，主要涉及詐騙及勒索案，去年有324宗，較2017年涉及比特幣的50宗案件，飆升5.5倍。警方稱會採取多個情報主導的打擊行動。

警方去年接獲投資騙案升，涉及虛偽資產案件有324宗。（資料圖片／路透社）

整體投資騙案增約55%

據警方統計，去年接獲的投資騙案有212宗，較2016年及2017年的134宗及137宗，增約55%。騙徒假借各種投資工具，聲稱投資為高回報、低風險以哄騙受害人。至於與虛擬資產有關的案件，警方於去年接獲324宗；於2016年及2017年只備存與比特幣有關的案件數字，分別有67宗及50宗。

警方採取多個情報主導的打擊行動，包括於今年初，警方拘捕3人，涉嫌詐騙超過20名受害人投資與虛擬資產相關的電腦設備及服務，涉案金額約港幣370萬元。

財經事務及庫務局指，就銷售礦機或其他涉及虛擬資產的商品而言，如商戶在營商過程中作出《商品說明條例》禁止的不良營商手法，包括「虛假商品說明」、「誤導性遺漏」、「具威嚇性的營業行為」、「餌誘式廣告宣傳」、「先誘後轉銷售行為」及「不當地接受付款」，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關密切注視及監察市面有關情況。

財經事務及庫務局及金融監管機構，會繼續密切留意虛擬資產活動在香港和全球的發展情況。證監會亦會繼續審視現有措施，考慮會否制訂更有效的監管方式。