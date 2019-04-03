【DSE 2019】通識卷二韓流題受歡迎　惟老師指須舉韓星以外例子

韓國流行文化在港相當普遍，不少年輕人更會加入「粉絲團體」，支持喜歡的韓星。中學文憑試(DSE)通識科今日（3日）開考，卷二選答題的三條題目中，就包括了韓國流行音樂文化；其餘兩條為罕見病、香港建築及文化保育。 教協理事兼資深通識科老師張銳輝及方景樂相信，由於本港年輕人多對韓國流行音樂感興趣，相信此題目會較受歡迎。但張銳輝稱，該分題的提問，並未指明只針對韓國「粉絲團體」，故考生應同時列舉參加本地或海外「粉絲團體」對香港青年人成長的影響。

不少考生離開試場時都面露笑容，興奮地討論試題。（余俊亮攝）

文憑試通識科卷二考畢後，不少考生離開試場時都面露笑容，興奮地討論試題，更有人稱以自己喜歡的韓星作例子作答。教協理事兼資深通識科老師方景樂笑言，班中32名同學，至少有20人在群組中稱自己選答了韓流一題。

估計過半數考生會選答韓國流行音樂

教協理事兼資深通識科老師張銳輝指，普遍香港年輕人對韓國流行文化及音樂感興趣，加上大多老師會以此為教學重點，課堂不但有提及，甚至會就現像作深入分析，相信不少考生有信心作答此題，估計過半數考生會選答韓國流行音樂一題。

左起為教協理事兼資深通識科老師張銳輝及方景樂。（余俊亮攝） 作答要有本港甚至海外例子 張銳輝指，今年卷二試題，同樣著重整理資料及簡單分析，考生答題時亦須介定不同持份者。至於如何能在此題中取得高分？張認為，（b）分題考核考生能否運用跨單元知識作答。該分題要求考生就「參加『粉絲團體』妨礙而非促進香港青年人的個人成長」說法表達意見，張銳輝稱，該題未有規限考生就參加韓國明星的「粉絲團體」作討論，故學生宜在論述時加入本港，甚至海外例子；另外，考生除了說明參加「粉絲團體」對個人成長及人際關係的影響外，亦應提及在全球化下，參加「粉絲團體」對學生的個人成長。

通識科卷二其中一條題目以罕見病為題。（余俊亮攝）

罕見病題目毋須探討醫療發展 應從社會發展、公共衛生出發

而罕見病題目中提供的兩項資料，包括期刊文章及著名已故物理學家霍金的簡介及圖片。考生須解釋社會可以如何協助罕見病病人及其家人。張銳輝認為，題目與課程相關中的社會發展、公共衛生及生活質素的部分有關；而（b）題中要求考生論證決定未來醫學研究方向時，什麼因素應優先獲得考慮，他相信題目要求考生集中在社會層面討論，並未要求考生對醫學科技、發展或專門醫療知識有深入認識。