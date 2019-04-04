【暴動案】退庭間法庭突有急事商討　原來發現陪審團疑在「睇片」

剛於上月審理完，涉及梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業的暴動案，陪審團接近最高記錄地退庭商議5日4夜，然而在退庭進入第四天的早上，法官突急召律師回庭有緊要事商討，更下達禁令禁傳媒報道，商討長達一整天，到底法官與律師討論了甚麼？法庭今早終解除禁令，謎底終於揭開，原來有司法人員懷疑陪審團退庭後曾「睇片」，法官律師經一論商討及調查後，發現原來陪審員休息時看過電影《雷霆救兵》，及一男陪審員的婚禮片段，法庭最後認為未有證據顯示影響裁決，最後亦未有追究。

高院暴動案爆出陪審團疑看片的疑雲，案中的四名被告(由左至右)：梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）。（資料圖片）

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根據陪審團指引，陪審團在退庭商議後，不得與外界溝通或接觸，而在退庭前，法官一般亦會指示陪審團交出可與外界通訊的器材，以免他們受到外界干擾，影響裁決。

交談提啤酒雞翼

然而在這宗暴動案退庭商議第四天的早上，法庭稱表示收到傳達員報告，指前一天晚上，聽到陪審團休息室發出可疑聲音，包括疑似由媒體發出的聲響，又提及「啤酒、雞翼」的交談、飲宴的中樂聲等。

商討大半天決定追問是否看片

法官與律師們當日用了大半天時間商討對策，最後在當天傍晚向陪審團查問後，到底他們之前一晚是否有看過片段，並叫他們以「寫紙仔」方式告知法庭，結果竟然是，有3名陪審員表示當晚在休息室觀看電影《雷霆救兵》，6人承認曾觀看其中一名男陪審員的婚禮影片。由於控辯雙方均認為有關片段對陪審團考慮裁決沒影響，應讓陪審團繼續商議。

《雷霆救兵》由美國著名演員湯斯主演，故事描述他帶領一隊士兵往找一名士兵懷恩（Ryan）的故事。（《雷霆救兵》劇照）

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官向陪審團發「溫馨提示」

控辯雙方再經討論後，認為不應讓事件影響陪審團商討裁決，亦無證據顯示有人干擾過他們的裁決，最後只由法官以「溫馨提示」方式，著陪團要交出「所有」可與外界通訊器材。

法官今解除禁令

法官翌日在庭上表示收到陪審團信件，內容指有關器材沒與外界通訊功能，現已將有關器材呈交法庭。及後，有辯方律師欲查看該器材究竟是什麼，惟法官認為陪審團信任法庭才呈交器材，若隨便查看或涉破壞誠信，故庭上從沒透露有關器材。

法官一度下令傳媒不准報道有關事件，今早決定撤銷有關禁令，事件才得以公開。