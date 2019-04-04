【不誠實使用電腦】莫乃光批律政司濫用　日後需舉證清楚作檢控

1993年立法的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，近年用得愈來愈廣泛，律政司更以該罪當作「萬能Key」，近5年每年都有逾百人因該罪被捕或監控。不過中華基督教會協和小學的4名人士，涉曾用手機拍下試題，再經電腦對外泄露題目，各被控「不誠實取用電腦」，其後被裁定罪名不成立。律政司不服裁決，上訴高等法院要求覆核被駁回，再上訴至終審法院，要求釐清該例的涵蓋範圍，今日（4日）終院裁決，律政司終極敗訴。 資訊科技界立法會議員莫乃光認為，律政司過往一直濫用該條例，是次判例釐清該條例的定義及適用範疇，日後如以網絡「以言入罪」，警方更需舉證清楚，及引用更適合的罪行作控告。

終審法院就協和小學洩漏試題案裁律政司敗訴，律政司回應稱尊重裁決。（資料圖片）

2008至2014年 定罪比率高達85%

根據保安局資料顯示，2008年至2014年9月的264宗涉及《刑事罪行條例》161條（下稱161條）的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪」檢控個案，有224案件的被告被定罪，定罪比率高達85%。

直至去年協和小學案在高等法院裁決，高等法院暫委法官彭中屏在判詞就該例作詳盡的分析，指控方在詮釋控罪時，對使用電腦作出「犯罪行為」（actus reus），是概括於任何取用電腦的情況，認為這種說法可能做成很多荒謬的結果。此外，取用電腦（access to a computer）及使用電腦（use a computer），故使用自己電腦或手機並非未經授權取用電腦。

律政司其後向高院上訴遭駁回，再提出終極上訴，終審法院今頒下判詞，一致駁回上訴，律政司敗訴。「萬能key」神話宣告破滅。資訊科技界立法會議員莫乃光歡迎裁決，並批評律政司過往濫用該條例，不斷擴闊條例定義，連使用自己電腦的情況也納入罪行當中，「認為用這條例容易入罪，是態度不正確的。以前很多被告不敢上訴，大多會認罪，豈料是次遇上的被告會上訴。」

莫乃光認為，終審法院對協和小學泄漏試題案的判詞，有助防止律政司濫用「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」作檢控。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

律政司、保安局拒交代拘捕案件分類

終審法院法官曾提到，該罪的立法原意，是針對電腦黑客製定，指侵入別人的電腦，並竄改或偷取資料，而非用以指控任何以電腦干犯的罪行。除偷拍試題外，律政司亦常用該條例控告偷拍行為，甚至以電腦發出不適當言論等。

莫乃光表示，日後警方針對不同案件需舉證更清楚，「有人擔心偷拍不能提告，但仍有有違公德的行為罪、遊蕩罪等，但檢控舉證或比以前複雜，需要當局考慮是否修例規範。」但他亦擔心政府利用機會，訂立過嚴法例，促請政府處理法律問題時需廣泛諮詢。

莫乃光又指，上屆立法會已動議辯論161條的無約束力議案，並要求政府提供歷年以此罪拘捕的案件分類數目，惟律政司及保安局不斷推來推去，至今仍未得到有關資料，難以令市民感到安全。