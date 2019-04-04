港男手提袋內藏121隻活雀鳥入境　漁護署銷毀非屬瀕危物種

警方今日（4日）上午在沙頭角邊境口岸截查一名返港本地男子，於其手提袋內檢獲121隻沒有健康證明的活雀鳥，包括60隻斑文鳥、15隻柳鶯及40隻鵲鴝，以及6隻懷疑屬瀕危物種的非洲灰鸚鵡。漁農自然護理署表示，該批雀鳥被送往動物管理中心及落馬洲支線管制站，在抽取樣本作禽流感測試後，「已銷毀非屬瀕危物種的雀鳥」，並正跟進及調查案件。

鵲鴝是香港常見的留鳥。（資料圖片）

非洲灰鸚鵡屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種，受《保護瀕危動植物物種條例》管制，任何人士如非按照條例規定而進口、出口、再出口或管有列明物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。另外，根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，任何人進口活雀鳥或家禽，必須附有由出口地禽畜衞生當局簽發的健康證明，違者可被罰款2.5萬元，而相關禽鳥亦會被充公。

漁護署發言人呼籲，市民切勿非法進口沒有健康證明的活雀鳥，否則會遭檢控。發言人表示，漁護署會繼續與海關和警方緊密合作，打擊非法進口禽鳥，減低未經檢驗檢疫的禽鳥帶來禽流感爆發的風險，市民如發現非法飼養或非法進口禽鳥的個案，可致電1823舉報。