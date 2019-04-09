【佔中九子案】多名領袖曾入獄　一文回顧雨傘運動觸目案件

雨傘運動在2014年9月26日晚上，學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰發起衝入公民廣場而揭起序幕，之後引發多人上街，持續了79天的佔領運動，期間於旺角及金鐘的兩個佔領區內，曾發生過多宗大小不同的衝突事件。事件結束後，與事件有關的人士開始逐步被起訴，並出現衝公民廣場案、藐視法庭案、七警及曾健超案，以至兩年後才被檢控的佔中9子案等，部份在事件中扮演領導角色的人物如黃之鋒、羅冠聰、周永康及黃浩銘等，更曾被判囚。今佔中九子今(9日)亦全部罪成，令因參與這場佔領運動而被定罪的人數又多幾個。

「佔中九子」被控妨擾罪的案件，去年11月在西九龍裁判法院開審。（資料圖片）

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「佔中9子」案追溯佔中前所發言論

涉及最多被告，亦牽連最廣的，要數最後才被檢控的「佔中9子案」，這案去年11月開審，9名被告包佔中運動的靈魂人物，「佔中三子」戴耀廷（52歲）、陳健民（58歲）及朱耀明（73歲），另多名在當年9月27及28日涉嫌曾呼籲群眾上街的立法會議員陳淑莊（45歲）及邵家臻（47歲）、學聯前常委張秀賢（22歲）及鍾耀華（24歲），以及涉在現場指示示威者的社民連副主席黃浩銘（28歲）和前立法會議員李永達（61歲），共被控6項妨擾罪，其中針對「佔中三子」的指控，更追溯至這運動發生一年多前，三人在不同場合提及「佔領中環」的主張，各人面對的妨擾罪名，最高刑罰可被判監7年。今（9日）各被告均有控罪被裁定罪成。

法官陳慶偉指佔領旺角道路，無疑會影響基層市民生活。（資料圖片）

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藐視法庭案 4人被判入獄

2014年佔領運動期間，共有37名佔領人士，被指在2014年11月清場行動時，阻礙執達吏執法，因而被控藐視法庭罪。黃之鋒及熱血公民副主席鄭錦滿被判入獄3個月、劉鐵民及黃浩銘則被判入獄4個月及4個半個月。黃浩銘遭上訴庭駁回上訴後，去年底亦遭終審法院駁回其上訴許可申請。

黃之鋒則就刑期提出上訴，案件今月在高等法院上訴庭處理。73歲的劉鐵民被判監4個月，其後上訴得直，減刑至13天。而學聯前副秘書長岑敖暉等被告被判監1至2個月，但緩刑12個月至18個月不等，而其他逾30名被告多被判緩刑。

黃之鋒、羅冠聰及周永康這「雙學三子」被定罪至刑期覆核的一年多已長大不少。（資料圖片）

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三子衝公民廣場案曾一度入獄

學生領袖黃之鋒、羅冠聰及周永康，在2014年9月26日，雨傘運動前夕發起衝入公民廣場被捕。事隔1年，3人才正式被控非法集會等罪名，至2016年3人被判罪成，判周永康入獄3周、緩刑1年，黃之鋒和羅冠聰則分別判80小時及120小時社會服務令。惟律政司認為判刑太輕，要求裁判官覆核不果，再進一步要求上訴庭覆核刑期，上訴庭前年8月改判黃入獄半年、羅入獄8個月，周入獄7個月，「雙學3子」曾一度入獄，他們後來向終審法院提出上訴，並獲准保釋，終院最終指上訴庭新定原則並無追溯力，不適用於本案，故裁定3人上訴得直，維持原本非監禁的刑罰。

七警案於2014年10月雨傘運動期間發生。（資料圖片）

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七警涉襲曾健超 就裁決提出上訴

7名來自不同警區，由總督察至警員級別的警務人員，涉嫌在2014年10月15日凌晨，在金鐘添馬公園，把佔領人士曾健超抬至公園暗角，期間疑向曾施襲。事件擾釀多時，一年後，7位涉案人士才被正式落案，控以有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。7名被告前年被裁定罪成，並遭判監2年，去年就裁決和判刑提出上訴，現仍在等候上訴結果。

曾健超襲警 被判入獄5周

社工曾健超在佔領運動期間向警員潑液，在九龍城裁判法院被裁定襲警及拒捕罪成，被判入獄5周，前年4月已刑滿出獄。

另外，也有反佔領人士涉及的案件。2014年10月22日，保安員馬希郁在佔旺區，把載有天拿水的玻璃樽擲落地，並拿起打火機聲稱要與現場人士「一鑊熟」，幸而被現場人士制止，他被控以在公眾地方作出擾亂秩序行為，最後被判入獄半年。

佔中期間向警方索償案件

油漆工人梁偉文於2014年11月，途經旺角佔領區時，被警員當成示威者，並施以武力對待，之後更被控襲警罪。梁後來獲撤銷控罪，他事後向警務處處長索償，律政司向梁提出和解，最後獲賠償18.9萬元。

佔中義工陳玉峰的胞弟陳白山，在佔領運動期間因襲警罪被拘控，惟案件經審訊後，裁判官卻認為證據顯示，陳身上的傷勢比警員還要重，裁定陳白山罪名不成立，更懷疑陳白山身上傷勢有可能由警方造成。陳白山於2016年7月入稟區域法院，向警務處長及一名警長索償。