李慧詩目睹市民在單車徑「危駕」　寫文詳細教注意位獲讚「有心」

馬路事勿掉以輕心！單車運動員、「牛下女車神」李慧詩今晚（5日）就在其Facebook分享她在單車徑親身目睹「一幕又一幕驚心魄的場面」，包括小朋友在單車徑騎行時無大人護航、有人邊騎行邊玩電話、有人快車越線等，李慧詩形容「我說遇到成千上萬的假日單車手，實在不誇張。」李慧詩更詳細列出注意事項，提醒大人、小朋友勿罔顧自己和別人的安全。該貼文半小時內即獲迴響，獲網民讚「好有心」。

「牛下女車神」李慧詩在其Facebook呼籲使用單車徑時，勿罔顧安全。（資料圖片）

李慧詩在Facebook貼文指，於今日下午，在單車徑目睹「一幕又一幕驚心魄的場面」，所以不得不寫一篇文章，呼籲在假日騎行單車要做到安全車手，小心駕駛之餘，都要小心「假日車手」，「如罔顧自己和別人的安全，很容易樂極生悲。」

她提醒，在計劃周末單車遊時，如帶同小朋友同行，要先考慮小朋友及自己，在踩單車時能否行直線、順利轉彎，遇前方有危險時懂不懂車，以及有無大人一對一看管兒童，如做不到，不要在假日時踏單車「湊熱鬧」，寧可選擇在平日人流較少的時間。

車神又不厭其煩地提醒，單車徑如同馬路，詳出多項注意位，包括初學者要靠左，讓出右邊予較快的單車，勿未看清方向就轉線或越線。她呼籲，「不要在繁忙時間塞著兩隻耳朵邊聽歌邊騎行，有危險警告都聽不到而受傷是最無辜的。」