樹仁大學花近4年製作紀錄片傳承詠春　葉問徒弟到校耍真功夫

詠春「一橫一豎」相信對不少人來說都不陌生。香港樹仁大學今日（6日）舉辦《詠春的傳承與保育》講座，出席講座者包括葉問兒子、葉問詠春六大系統的師傅到場，就詠春在香港的傳承與保育作交流。 香港樹仁大學學術副校長孫天倫教授致歡迎辭時表示，小時候因看電視認識武功，邵氏電影至近年甄子丹系列的詠春電影，不但了解不少「招式」並明白不少道理，指出仁大一直以來重視傳揚中華文化，注重推廣人文精神，同時緊貼社會議題。這次從不同學科的角度切入，探討中國武術這個傳統文化，望能夠傳承和保育。

有紀錄片以「詠春」作為主體拍攝紀錄片，探討中國武術這個傳統文化。（資料圖片/楊凱力攝）

活動的講者共有8位師傅，包括葉問的長子葉準師傅，葉準徒弟彭耀鈞師傅，葉問次子葉正師傅的代表及徒弟李煜昌師傅等等。當中分享各系統對葉問詠春在香港的傳承發展（傳承模式，師徒關係），以及保育路向（保護，弘揚與振興葉問詠春，機遇與挑戰）的看法，同場示範拳法，以招式，拳理，内涵等作出深入討論。

仁大擬辦放映會

講座為衛奕信勳爵文物信託資助名為《詠春的傳承與保育》項目的活動之一，資助經費為港幣11萬多元。葉問詠春被列入為《首份香港非物質文化遺産清單》，樹仁大學及其研究團隊由2015年開始，花了數年時間追訪葉問宗師後人，徒弟及徒孫，搜集了從未公開，彌足珍貴的第一手資料，拍攝了約350小時的原始片段，並在講座上播出精華版片段。

樹仁大學的團隊亦計劃於今年下旬開始，在不同地方舉辦放映會，播放片長約45分鐘的紀錄片足本版。放映會詳情和參加方法將於稍後時間在網頁上公布。