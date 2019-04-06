馬時亨為港鐵加車費護航　40年累加4倍　斥社會變怨氣之都

即將卸任的港鐵主席馬時亨今晚（6日）出席周年傳媒聚會時，為港鐵年年加價辯護，他指40年來港鐵累計加幅為約4倍，遠低於樓價、膳食及薪酬升幅，又指港鐵「不務正業」發展物業及海外鐵路業務旨為穩定票價，惟「打開報紙，鬧嘅就係港鐵加價不合理」，他認為只因原罪港鐵由政府持有。 「OK馬」又爆金句，提到40年來，香港由爭氣之都，變成「怨氣之都」，他不點名被傳媒「屈」，不過想到提告只浪費金錢又傷身，所以都只一笑置之。

港鐵港鐵車務總營運總管李聖基（右）去年底退休後，新「吉祥物」今晚登場，名為「鐵仔」（左），基哥今晚特意回來，與鐵仔進行「交接」。（倪清江攝）

港鐵港鐵車務總營運總管李聖基去年底退休後，新「吉祥物」今晚登場，名為「鐵仔」，未來將推廣乘車安全及乘車禮儀。基哥今晚特意回來，與鐵仔進行「交接」，並與馬時亨及新任行政總裁金培澤合照。

馬時亨今晚（6日）出席周年傳媒聚會時，為港鐵年年加價辯護，他指40年來港鐵累計加幅為約4倍，遠低於樓價、膳食及薪酬升幅。（吳光熙攝）

馬時亨在致詞時，先列出連串數字。他指40年前打工時，月薪1,600元，中環一牒牒頭飯才1元，當時樓價每平方呎200元，但40年來依次上升10多倍、30至60倍、50至100倍；政務主任（AO)月薪同期由3,000元升至5萬多元，升幅約為18倍。

「香港由爭氣之都變成怨氣！」馬時亨直指這40年來的變化。

「OK馬」又爆金句，提到40年來，香港由爭氣之都，變成「怨氣之都」，他不點名被傳媒「屈」，不過想到提告只浪費金錢又傷身，所以都只一笑置之。（吳光熙攝）

馬時亨以車費舉例，他以首條通車的觀塘線車費作對比，1979年觀塘至九龍灣車費為1元，觀塘至石硤尾為2元，現在分別為4.5元及8.5元，累計升幅約為4倍，遠低於樓價、膳食及薪酬升幅。港鐵下月又加價，他為此不值，「打開報紙，鬧嘅就係港鐵加價不合理。一位經濟學者話得好啱，原罪係公司係由政府own（擁有）。」

馬時亨又指港鐵「不務正業」發展物業及海外鐵路業務旨為穩定票價，惟「打開報紙，鬧嘅就係港鐵加價不合理」，他認為只因原罪港鐵由政府持有。（吳光熙攝）

「告傳媒又傷身又嘥錢」

馬時亨直言自己都有很多怨氣，包括早前被屈去上海打高球，「我現在瘦咗，因為做過手術，幾個月未掂過枝（高球）棍」；他又指去年所說「OK論」是指高鐵，「但就俾人移花接木去話沙中線」。一肚氣的他獲傳媒老行尊指點迷津，問他「咁耐都仲未習慣？」，令他不再執着，「告你哋（某傳媒）又傷身又嘥錢，不如笑下咪算囉，個人都會開心啲！」據了解，他早前做過腸胃小手術。

馬承認沙中線工程問題，確實是港鐵污點，「係事實，冇得唔承認，我哋同事都唔開心。」他說，現時香港人對港鐵很多怨氣，期望港鐵團隊日後能排除萬難，有信心港鐵一定會爭氣，「對於港鐵，港人應引以為傲！」