康復、殘疾支援服務開支10年增一倍　年底提交康復計劃方案

政務司司長張建宗今(7日)撰寫網誌指，政府高度重視康復、殘疾人士福祉，已不斷增加有關方面的整體經常開支，由2007-08年度的約166億元，增加至2018-19年度的約339億元，升幅超過一倍，期望協助殘疾人士發揮所能，並實現無障礙生活環境。他又提到，統計處將於今年下半年內展開調查，收集全港殘疾人士及長期病患者數字；另康復諮詢委員會亦會於今年底提交報告，就《香港康復計劃方案》提出策略性方向及具體建議。

政府已委託康復諮詢委員會制訂新的《香港康復計劃方案》，預期今年底交報告。(資料圖片)

張建宗指出，根據政府統計處在2013年數據，估計當年全港約有57萬名殘疾人士，他們有一項或多於一項以下殘疾類別，另受人口老化及其他因素帶動，殘疾人士的整體普遍率，亦由2007年的5.2%，上升至2013年的8.1%。他表示，統計處將於今年下半年內，開始新一輪的統計調查，搜集殘疾人士及長期病患者的最新資料，結果預計於2021年年底左右公布。

他稱，政府已委託康復諮詢委員會制訂新的《香港康復計劃方案》，就殘疾人士不同人生階段的服務需要，制訂策略性方向及支援措施，預期今年底可提交報告。現行措施及政策方面，港府有照顧學前康復、教育、就業、社區支援以及老齡化等服務需要，包括將「到校學前康復服務試驗計劃」常規化、積極推行融合教育、加強校本言語治療服務，與職業訓練局合作，加強學員培訓技能、就業支援及實習機會，又透過勞工處推出「就業展才能」計劃，加強津貼額，鼓勵僱主聘用殘疾人士等。港府亦將作研究，參考海外城市經驗，檢視本地生活環境，以提升社區和環境的通達程度。

他提到，需跨界別攜手協作，結集各方力量和資源，包括政府、社福機構、商界、學界和社區，始能構建平等、無障礙和傷健共融的關愛社會。