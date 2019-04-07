青年廣場舉辦工作坊倡企業家精神　助青年建立世界公民意識

撰文：黃偉超
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由青年廣場全力支持，聯合國南南合作辦公室及宏恩基督教學院商學院/社會可持續發展與創新中心舉辦的「South-South Entrepreneurship Academy」工作坊，已於4月3至4日順利完成。
在今次活動的開幕儀式上，多位嘉賓分別向青年人分享如何響應聯合國可持續發展的17個目標，並以企業家精神及思維，建立世界公民身份的意識。
有關嘉賓包括民政事務總署中西區民政事務專員黃何詠詩、宏恩基督教學院商學院/社會可持續發展與創新中心楊慕貞、聯合國南南合作辦公室亞太區代表Denis Nkala、信德集團有限公司執行董事何超蕸、青年廣場總幹事呂詩詩及香港聯合國教科文組織協會會長陳達文。
來自中國、香港、東南亞和非洲的青年人於工作坊中，就「科技、金融創新及企業家精神」議題與各地的學者、企業家及機構代表作深度交流，並與來自不同國家的青年互相分享和學習。(青年廣場提供)
青年廣場是一個讓年青人發揮潛能的平台，一直為他們提供機會與世界接軌。「環球視野」是青年廣場指導原則的重要元素之一。青年廣場今年會繼續舉辦為期六星期的「香港青年敦煌實習計畫」，帶領香港青年跨越地域界限，親身深入千年古都，發掘敦煌豐富的歷史文化。
2016年，青年廣場曾舉辦「企業可持續發展青年領袖營」，來自香港、中國、印尼及菲律賓的學生，就持續發展及企業相關題目作討論及報告，令在不同地域的青年人，將可持續發展理念帶到社區中。