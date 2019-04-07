青年廣場舉辦工作坊倡企業家精神　助青年建立世界公民意識

由青年廣場全力支持，聯合國南南合作辦公室及宏恩基督教學院商學院/社會可持續發展與創新中心舉辦的「South-South Entrepreneurship Academy」工作坊，已於4月3至4日順利完成。

在今次活動的開幕儀式上，多位嘉賓分別向青年人分享如何響應聯合國可持續發展的17個目標，並以企業家精神及思維，建立世界公民身份的意識。

有關嘉賓包括民政事務總署中西區民政事務專員黃何詠詩、宏恩基督教學院商學院/社會可持續發展與創新中心楊慕貞、聯合國南南合作辦公室亞太區代表Denis Nkala、信德集團有限公司執行董事何超蕸、青年廣場總幹事呂詩詩及香港聯合國教科文組織協會會長陳達文。