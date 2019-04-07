黃繼兒：香港視資料私隱權利為基本人權　成區內理想數據樞紐

香港個人資料私隱專員（私隱專員）黃繼兒於美國華盛頓舉行的美國律師協會會議上表示，香港在「一國兩制」下擁有獨特及無可取代的優勢，例如資訊自由流通、英語作為法定語文之一、全面的資料保障法例，以及保障個人資料私隱權利視為基本人權，令香港成為中國甚至區內理想的數據樞紐或中心。

黃繼兒指，香港可成為中國甚至區內理想的數據樞紐或中心；並推動成為國際金融、創新及調解中心，這正如「大灣區」計劃的構想。（資料圖片）

黃繼兒在會上強調，數據道德可以彌合法律規定與公眾對私隱保障日漸提高的期望這兩者之間的差距。而香港個人資料私隱專員公署一直提倡遵從法律輔以數據道德，以培養個人資料保障的基石。

黃繼兒指最近實施的《通用數據保障條例》，其目的是把個人資料交回資料當事人及向資料控制者問責。（資料圖片）

為應對數碼革命的挑戰，黃繼兒指最近實施的《通用數據保障條例》，其目的是把個人資料交回資料當事人及向資料控制者問責。在中國內地，個人信息保護法很可能在全國人民代表大會常務委員會現時的五年任期內提出；在澳門，網絡保安法將於2019年中實施。

公署亦對《個人資料（私隱）條例》進行了檢討。檢討事項包括強制通報資料外洩事故、判處行政懲罰（包括罰款）的權力、直接規管資料處理者及資料保留時期。

近年資料外洩事故涉及全球各地。（資料圖片）

他在公聽會上表示，各司法區域的不同資料私隱法例不單為香港，亦為環球的規管者帶來執法困難；他呼籲各地規管者以國際協議的形式合作，以便有效地處理跨境資料外洩事故。