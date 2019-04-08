消委會公開譴責4間健身中心　焗借財仔買會籍　有事主涉支付175萬

消費者委員會今（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法。當中去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。有個案被職員慫恿下購入15年健身會籍，涉及逾175萬元金額。 當中有投訴人被帶往財務公司借錢，甚至以購買禮券形式付款。

消費者委員會今（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法。當中去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。（消委會圖片）

消委會公開譴責的4間健身中心包括於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness。

消委會於去年共接獲160宗有關上述4間健身中心的投訴，涉及共約678萬元，而逾9成投訴人年齡為25歲以下。消委會指健身中心職員通常以苦肉計懇求投訴人完成問卷，其後將其帶往鄰近的健身中心，交由同事推銷。推銷時會先以殷勤服務招呼，令客人放下戒心，再騙取他的信用卡及身分證資料，以制訂合同及付款。當中部分個案更會以言語恐嚇及暴力阻止投訴人離開，甚至有職員帶同投訴人到財務公司申請借貸。

有個案被職員慫恿下購入15年健身會籍，涉及逾175萬元金額。（資料圖片）

當中金額最高的個案涉款逾175萬元，來自A Plus Fitness。投訴人於4個月內購入15年的會籍及1050節私人教練課堂，並被職員帶往財務公司借貸約數十萬元。另外，涉及Legend Fight& Fitness的個案，投訴人被帶往電器店及個人護理用品店，購買以萬元計的禮券作支付合約費用。而他的禮券收據更被職員沒收。

消委會早前曾約見4間健身中心的職員，當中S.M.L. /T.I.A Studio拒絕調停，而Fitness express company limited則一直迴避消委會。消委會將16宗個案轉介海關跟進，2宗轉交消費者法律訴訟基金；51名投訴人則直接向海關舉報。消委會指涉及健身行業的投訴未有下跌，每年維持於500至700宗，關於銷售手法投訴上升88%，由2017年的221宗升至415宗。消委會提醒應對推銷活動保持警戒，小心保護個人資料等。

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