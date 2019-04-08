六合彩復活節金多寶「復活」了！自2014年起不再出現的復活節金多寶攪珠，今年4月16日晚上舉行，是相隔5年後的首次，市民可於明日(9日)中午起購買該期金多寶彩票。香港賽馬會在該期攪珠撥入6000萬元金多寶，若10元一注獨中頭獎，派彩高達8000萬元。 根據馬會資料顯示，對上10期復活節金多寶攪珠中，攪出次數最多為22號，合共攪出5次，即是每兩期便會出現1次；其次為28號和46號，均攪出4次。

每逢出現六合彩金多寶攪珠，都會吸引不少市民到投注站排隊買彩票。(資料圖片)

2004年至2013年六合彩復活節金多寶攪珠結果 攪珠日期 攪出號碼 2013年3月26日 10、15、26、35、40、44、(11) 2012年4月3日 20、21、28、44、46、47、(42) 2011年4月19日 1、8、18、20、22、46、(28) 2010年3月30日 2、22、29、31、40、48、(20) 2009年4月7日 4、21、22、29、41、45、(14) 2008年3月11日 5、13、15、23、28、40、(17) 2007年3月27日 12、21、24、32、36、46、(13) 2006年4月7日 10、11、16、29、30、35、(28) 2005年3月18日 2、22、25、30、44、48、(46) 2004年4月2日 11、12、13、22、26、31、(10) 資料來源：香港賽馬會

大角咀投注站曾售出2張復活節金多寶頭獎彩票

六合彩金多寶攪珠經常出現多注瓜分頭獎派彩情況，2005年便曾有4位幸運兒攤分復活節金多寶頭獎，分享接近3300萬元獎金，每人獲派800多萬元。此外，位於大角咀埃華街大眾樓地下的投注站，在1997年及2005年分別曾售出一張六合彩頭獎彩票，為幸運兒帶來800多萬元及1100多萬元橫財，可謂其中一個復活節金多寶幸運投注站。

復活節金多寶攪珠在1992年起舉行，由2014年起不復存在，而2013年該期一注中頭獎，派彩42,154,010元。事實上，近年六合彩金多寶攪珠次數續減，2012/13年度曾多達7次，至2015/16年則有6次，包括暑期金多寶、中秋金多寶、萬聖節金多寶、新年金多寶、新春金多寶和40周年金多寶；而昔日的端午金多寶、復活節金多寶及聖誕金多寶，近年已告取消，未料今次又見復活節金多寶「重生」。