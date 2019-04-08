如廁遲到被罰100元保釋金　尼籍女子稱情感受損等求官賠170萬

尼泊爾籍女子，因涉不小心過馬路罪名被控，惟她在審訊期間，聲稱因如廁而遲到一分鐘，卻遭裁判官罰100元保釋金以確保以後準時出庭，後來該保釋令獲撤銷。女被告認為該裁判官發出保釋令屬錯誤，令她自由及情感受損，更因到庭而加劇其骨折痛楚，因而入稟向該裁判官索償170萬元，包括100萬懲罰性賠償。

原告Thapa Kamala入稟告東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明。（資料圖片）

原告Thapa Kamala，被告為東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明。

如廁遲到一分鐘被罰100元

入稟狀指，原告於2016年4月在大潭道遭的士撞倒，留醫兩個月，事後遭票控「行人疏忽」。案年去年1月開審，原告因如廁而遲到一分鐘，何官要她交出100元保釋金以擔保她日後按時出席審訊。

指法官羞辱其律師

入稟狀續指，原告當時需靠拐杖撐扶，何官無合理原因拒絕因如廁而遲到的解釋。另據《裁判官條例》第18條，傳票案中的被告如有律師代表，則毋須現身庭內；原告有律師代表，故何官並無司法管轄權強制她出席應審。原告形容何官批准保釋卻迫使她到庭的做法，與緝拿她無異。

原告再指，其律師代表抗辯時遭何官多番不當地打斷，何官又羞辱、嘲弄及威脅代表她的大律師梁耀祥及律師候振輝。

暫委特委裁判官何麗明向一宗交通案的前辯方大律師發通緝令。（資料圖片）

索償包括100萬懲罰性賠償

入稟狀透露當時辯方律師曾引案例說明裁判官無此權限，原告亦曾要求轉裁判官但被拒。原告同年就何官的保釋令入稟高等法院作司法覆核，最終律政司於本月撤銷何官的命令。

原告現入稟區域法院，指何官的行為損害她的自由，又令她心情受創，分別索償30萬及20萬；她當時骨折未癒，因出席聆訊而加添痛苦，索償20萬。原告再就到庭的交通費、衍生的午膳費用、索取醫療報告等索8800元賠償，另要求100萬懲罰性賠償。

案件編號：DCCJ1719/2019