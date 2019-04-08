房署改善外判工待遇　續約員工竟不受惠　工會批政府政策有大漏洞

政府早前改革外判制度，將八號或以上風球訊號下工作獲1.5倍工資、任職滿一年獲6%約滿酬金、享有法定假日薪酬等三項待遇新安排，加入到2018年10月10日後中標的新合約當中。 勞聯接獲求助個案，稱房屋署向承辦商以「續約並非招標」為由，拒絕將去年於施政報告中新增外判工福利，涵蓋於續約合約當中；換言之即使是在去年10月10日後才續約，卻因並非中新標合約，相關外判工仍不能享有政府的三項待遇新安排。 勞聯副主席儲漢松慨嘆「無理由有工友有得享受到，有啲要等四年。」要求政府將新福利措施涵蓋至「續簽」合約當中，讓相關的外判工能受惠。

勞聯今（8日）與受影響保安約30人到房委會總部抗議。（勞聯提供）

政府去年的施政報告提出，為改善政府外判服務非技術員工的待遇，向他們新增包括八號或以上風球訊號下工作獲1.5倍工資等三項福利；有關措施適用於2019年4月1日或以後招標的相關政府服務合約，後來追加追溯期至2018年10月10日。

本來措施可以讓外判工獲得更好待遇，勞聯表示政府的措施卻原來有大漏洞。勞聯稱早前接獲麗閣邨、麗安邨過百名外判保安及清潔工求助，據悉現時麗閣邨的保安公司在2017年7月中標，而標書有效期為6年，期間要每兩年續約一次。有員工原以為公司在今年7月續簽新合約後便可享有三項新安排，但公司在查詢房屋署後，引述署方說法指「因續約並不符合政府批出標書的規定，故員工不能享有新福利。」同樣的情況亦在麗安邨出現，意指兩個屋邨的保安因為並非新中標員工，在未來四年合約期內將不能享有新福利。

勞聯副主席儲漢松表示，工會已在上月去信房屋署，但署方至今仍未就相關問題接觸工會或員工。他慨嘆「無理由有工友有得享受到，有啲要等四年。」又提到，續約需要政府經手，政府有責任處理相關的問題。而工會今（8日）到房委會總部請願，要求將新福利措施涵蓋至「續簽」合約當中，而非只有新「投標」的合約，讓相關的外判工能受惠。