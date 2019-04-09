佔中9子案今日判決　鑄寫本港社運史一頁　戴耀廷重看片段仍流淚

2014年爆發的雨傘運動，「佔中9子」涉嫌在不同場合及不同程度地參與前期的佔中活動，事發近3年後才被被檢控，近5周年時終要面對裁決。9人大都從未入獄，裁決前夕，各人紛紛在不同場合，以不同形式下透露面對裁決心情，有回想起事件的點滴，亦有笑看或需面對的牢獄生涯，亦有在這段期間與至親共聚最後的時光。每人面對判刑的方式不同，但在本港社運史寫下同一頁歷史。

戴耀廷表示，已選擇帶入監獄後閱讀的神學書籍，並希望在獄中撰寫一本有關「抗爭的神學」的書籍。（高仲明攝）

戴耀廷稱回看片段仍熱淚盈眶

眾被告近日亦有公開談及對事件的看法，及入獄前的準備，其中戴耀廷及陳健民在電台上回顧案件時，提到審訊時重看佔中片段仍激動落淚。

陳健民指，以往的公民抗民者，面對的處境更艱難，支持者更少，如1950年代的馬丁·路德·金，甚至連黑人都未必支持他。（盧翊銘攝）

陳健民與父共渡最後時光

其中陳健民亦直言已有入獄的準備。他早前接受訪問時，亦透露為預備裁決，已辭掉教職，並利用這段時光與父相聚，而其父亦在裁決前不久離開人世。

一直未有接受訪問的被告之一、公民黨立法會議員陳淑莊，但有在其facebook專頁發文，首度剖白「暫別感言」。（陳淑莊facebook）

陳淑莊記下「暫別感言」

案中唯一女被告陳淑莊並沒有接受傳媒訪問，但卻在其 facebook留下「暫別感言」。她在文中寫道：「我人生初次坐在犯人欄，難免坐立不安，你哋嘅關心陪伴我挺過呢段艱難時刻」，她又多謝所有參與雨傘運動的人，令她知道當權者予她的罪名。她又說：「無論會否定罪，我衷心希望，再唔會有人因為公民抗命而坐喺犯人欄內，再唔會有香港人因為爭取民主而成為政治犯。」

邵家臻早前稱希望能與李永達一同囚禁，李回應說：見到面梗係好啦。（資料圖片）

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邵家臻李永達望在獄中相見

至於兩名現任及前任立法會議員邵家臻及李永達，更公開講明「預咗要坐監」，並紛紛作好準備。李永達更在這段期間寫了一本回憶錄，並有計劃會寫第二集，他亦公開大膽估計會坐牢約年半。邵家臻表示，若要坐牢，最希望能與李永達同倉。但李永達接受專訪時卻非常理性地說，以他所知，同案的被告多不會被囚在一起，但也補了一句：「見到面就梗係好啦。」

黃浩銘被問及婚期，只盼女友原解。（梁鵬威攝）

黃浩銘盼結婚有期

至於黃浩銘，過去一年已先後就反東北撥款案，及佔旺清場藐視法庭被判入獄，現在可能面臨第三次入獄。黃浩銘早前接受訪問時，似是有了心理準備，惟獨婚期因而又一再延後，對未婚妻的等待，也心存感激，並強調心中已定了日期，希望不會因這案而打亂。

佔中三子（由左至右）：朱耀明、戴耀廷、陳健民被指在佔中前一年已開始在電台宣傳佔領中環概念。（資料圖片）

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衝公民廣場案掀佔中序幕

眾被告均是因為參與佔中事件而被控，事件源於2014年8月31日，人大頒下「八三一普選方案」，之後學生領袖黃之鋒等發起罷課，並在同年9月27日衝入公民廣場，掀起雨傘運動的序幕，並引發大型示威，警方曾放出87枚催淚彈的事件。9名被告，大部份均被指在這段期間，涉嫌曾呼籲市民上街，引發維持達七十多天的佔領行動。

三子被指運動前一年開始鼓吹佔中

被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明，面對的指控最為嚴峻，他們各面對三項妨擾及煽惑妨擾罪名，控方案情直指三人早於2013年3月公開讀出「信念書」開始，指三人當時曾稱想藉佔中運動以達致真普選的訴求。

被指曾稱以公民抗命佔領中環

戴被指曾明言若當局不理市民的民主訴求，會以公民抗命方式展開佔領中環；陳則提及大家只是坐在中環的道路上，等候拘捕，不會反抗；而朱則被指曾稱會以公民抗命方式，揭示公義未能達成。三人亦被指之後曾在不同場合或電台中，宣傳有關運動，同時亦有參與2014年9月27及28日的佔領前期的情況。

曾站台呼籲被指妨擾

餘下6名被告的指控，主要在2014年9月27及28日，其中被告立法會議員陳淑莊、邵家臻，及兩名當時的學生領袖張秀賢及鍾耀華，他們均被指在集會期間曾在台上發言，包括曾呼籲群眾留守添美道及繼續公民抗命，又呼籲市民到場支援及帶食物及其他資源到場，並被指曾呼籲市民留守及對抗警方行動。

叫示威者行入馬路被控

社民連副主席黃浩銘只是被指在現勸人阻馬路；而前立法會議員李永達則被指曾叫示威者行入馬路。

九名被告現面對共6項妨擾罪罪名，區域法院法官陳仲衡將於今（9日）早上宣讀裁決。