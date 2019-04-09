【佔中九子案．求情】邵家臻求先索取報告　官要求律師先作申請

包括戴耀廷、陳健民及朱耀明等九人的「佔中九子」，因在2014年呼籲市民參與參中運動，被指干犯妨擾罪，今早（9日）被裁定妨擾罪成，案件下午在西九龍法院求情，表邵家臻的律師要求先為邵索取社會服務令報告，並要求把求情押後，惟法官要求律師先就取報告作陳詞。

佔中九子今早一同到法庭。（張浩維攝）

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律師指類同事件一般只判社服

邵家臻今早被裁定兩項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，代表邵家臻的資深大律師彭耀鴻在下午開庭時，要求法庭先為邵索取社會服務令報告，並想把求情押後，惟法官未有即時答應，並要求彭就要求索取報告陳詞。

律師陳詞指，法官在判詞中同意運動是和平進行，又引述英國案例，指運動的目的是重要的求情因素，當地法庭亦會考慮運動是否涉及暴力。律師又指，香港法庭引用公眾妨擾案例屬罕有，如外號「蜘蛛俠」的英籍示威者Matt James Pearce，曾於中環商廈外牆拉起「未忘六四」橫額，同樣被控公眾妨擾罪，被判入獄21日，經上訴後改判緩刑。律師補充，上訴時法官原想判社會服務令，只因上訴人拒絕才改判緩刑。

律師又指，即使一般的非法集結罪，一般只被判社會服務令。

律師求情時引述黃之鋒等的衝公民廣場案，指「雙學三子」原審時只被判社服或緩刑，終院最終亦持原判。（資料圖片）

重申運動是想爭取普選

此外，律師又引用黃之鋒等衝擊公民廣場一事，指黃等人一度被上訴庭改判監禁，而終審法院恢復原審的社會服務令。

辯方指運動為爭取普選，他不是要法庭界入政治事件，判斷提倡普選是對或錯，但指這是香港人的重要議題。他續指參與人數反映即使對公眾有某程度的損害，但仍獲不少人支持。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（59歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（25歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），9人共被控6項妨擾罪。

眾人被指有發放佔中言罪成

控方指「佔中三子」在2013年起開始發放佔中言論，而其餘被告則在2014年9月27及28日，在中環及金鐘一帶發表言論，最後至多人上街，並阻塞公共地方或道路，並希望透過不合理地阻礙城市中心，迫使當局回應普選的訴求。

部份指控三子不在場罪脫

至於「佔中三子」各有一或兩項控罪煽惑他人的妨擾罪不成立，法官指主要因在該些控罪期間，三子並非全部在場，故三人各有罪名不成立，而朱光明最終只有一項串謀作出公眾妨擾罪成。

案件編號： DCCC480/2017

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