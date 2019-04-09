【佔中九子案．求情】戴耀廷陳健民不呈求情信　求別判朱耀明坐監

包括「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等九名被告，因在2014年呼籲市民參與參中運動，被指干犯妨擾罪，今早（9日）被裁定妨擾罪成，案件下午在西九龍法院求情，資深大律師麥高義為「三子」作求情時，明言戴及陳均沒有求情信，只求法庭別判朱牧師坐監。

佔中三子中，戴耀廷及陳健民求情時均沒有呈上求情信，律師只求別判朱耀明坐監。（張浩維攝）

律師透露朱健康欠佳

資深大律師麥高義求情時指，戴耀廷和陳健民不會向法庭呈上求情信，但希望法庭不要判處朱耀明監禁式刑罰。

麥高義再數出朱耀明牧師的貢獻，當中提及他獲德國福音基督教會科隆市基督教教區頒授紀念獎，表揚他長時間努力不懈爭取民主。辯方又說及朱牧的醫療報告，透露他健康狀況欠佳。

朱親自求情在場者落淚

朱牧亦有親自向法官求情，並稱此刻在犯人欄內，是一生牧職的最高峰，現在是受眾最多的講道，他又分享到港任職洋服店、與兒子的對話等經歷和片段時，引起庭內外多名市民落淚。

朱指政府眼中沒有人民，人民亦不相信政府，他補充到，香港人有700萬人，人應該生而平等。惟本港第一任特首只由400人選出，現時的特首也只由1200人選出；在沙士時期政府卻硬推23條，引致50萬人街；而中央政府釋法，否決2007和2008年的普選，均令人感到憤怒。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（59歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（25歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），9人共被控6項妨擾罪。

「佔中三子」各有一或兩項控罪煽惑他人的妨擾罪不成立，法官指主要因在該些控罪期間，三子並非全部在場，故三人各有罪名不成立，而朱光明最終只有一項串謀作出公眾妨擾罪成。

案件編號： DCCC480/2017

↓↓佔中九子各被告定罪情況一覽↓↓