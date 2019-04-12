懲教所辦「紙橋」負重比賽　在囚青年學懂放底執着　跳出舊有框框

懲教署日前（9日）舉行《STEM BY ME「紙」因有你》一系列活動，其中包括「守護彩蛋大行動」及「紙橋比賽」。6位在囚青年及其家長一同繪畫復活節蛋，他們更於過去花上半年備戰「紙橋比賽」，以科學原理用紙張製成可負重的橋進行比賽。有參與活動的在囚青年認為過程雖然艱辛，但從中學懂接受別人的意見，改變自己以往固執的性格。

懲教署轄下的歌連臣角懲教所日前舉行「守護彩蛋大行動」，在囚學員與家長將雞蛋粉飾成復活彩蛋。（張美華攝）

以環保紙張製雞蛋保護器

適逢復活節將至，懲教署轄下的歌連臣角懲教所日前舉行與節日有關的STEM教學活動。其中的「守護彩蛋大行動」，在囚學員與家長將雞蛋粉飾成復活彩蛋，其後又以環保紙張製作具防震功能的雞蛋保護器，使雞蛋即使從高處拋下，仍能完整無缺。

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在囚學員製作各式各樣、形狀不一的雞蛋保護器，學員們與親友交談間亦向他們解釋保護器的運作原理，共同製作獨一無二的作品。比賽後，全員的雞蛋均完好無缺，其中在囚學員阿成（化名）說：「一開頭都好驚爛，但知道冇事一刻，真係好有成功感。」

學員於去年10月開課的紙橋STEM課堂上，設計及製作一座跨距不少於40厘米的紙橋，並以負重力為基礎進行比賽，負重力最高一組為之勝出。（張美華攝）

為設計紙橋 學員曾一度大家面阻阻

另外，學員於去年10月開課的紙橋STEM課堂上，設計及製作一座跨距不少於40厘米的紙橋，並以負重力為基礎進行比賽，負重力最高一組為之勝出。在囚學員阿風（化名）自言沒想過一張比一顆米還要輕的紙，最終竟然能承載逾萬克的重量；他認為能有今天的成果，全因大家能「放底執着，跳出舊有嘅框框」。

阿風指課程開首時，學員曾因紙橋的設計，於意見上有分歧；阿風更透露學員曾因此而「大家面阻阻，有段時間大家都唔同大家講嘢」。惟後來大家明白到再繼續爭拗亦於事無補，阿風說大家開始明白必須放下己見，學識接受和改變才能達至成功；彼此聆聽對方意見和再次商討紙橋的製作，最終6人一同向目標出發，得出今天的成果。

助理教育主任姜振宇期望在囚學員明白不要少看自己，因要肯改變就會帶來新轉變。（張美華攝）

助理教育主任姜振宇表示，學員在課程開始時沒有太多耐性，但為要一起達至成果，他們都不放棄，慢慢學習合作，欣賞和聆聽他人的意見。姜振宇指在懲教院所內推行STEM課程，是希望與一般主流學校接軌；另外STEM課程較正規課程「活躍」，更適合在囚的青年學員。他透露，未來課堂將教授學員用電腦製作動畫，又期望在囚學員明白不要少看自己，因要肯改變就會帶來新轉變。