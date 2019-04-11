港鐵沙中線工程去年起接二連三被揭醜聞，招致港鐵「大地震」，多名港鐵高層離職。牽涉其中的時任工程總監黃唯銘離職，而行政總裁梁國權亦於今年3月底提早退休。 根據港鐵2018年年報顯示，梁國權及黃唯銘領取基本薪金及離職酬金等合計為1180萬元及620萬元。當中二人仍獲發表現獎金，在「與表現掛鉤的薪酬」中，梁國權雖比2017年領取的450萬元少，但仍可獲70萬元；至於在去年8月7日已離職的黃唯銘，2017年領取160萬元表現獎金，到2018年則縮水至40萬元。

港鐵時任行政總裁梁國權（左）及時任工程總監黃唯銘（右）因沙中線醜聞提早退休。（資料圖片）

沙中線工程醜聞去年被揭發，發酵至今大圍至紅磡段的通車日期仍然是未知之數。事件引致政府向港鐵董事局「開刀」，引發去年港鐵「大地震」。

港鐵主席馬時亨出席紅磡站獨立調查委員會聆訊作供期間，一度披露特首林鄭月就港鐵提交的報告不準確，對沙中線項目團隊失去信心，更要求負責沙中線的四名高層離職，最終港鐵於去年8月7日宣布時任工程總監黃唯銘、時任沙中線土木工程(南北線)總經理胡宏利、時任沙中線土木工程(東西線)總經理黃智聰，時任沙中線總經理李子文離職，至於梁國權則提早退休。