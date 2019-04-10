「龍友」涉疑在家中私影一名19歲cosplay女模特兒時，被指摸胸非禮，「龍友」否認指控，案件今（10日）於西九龍裁判法院開審。女事主供稱，當日他與被告私影完畢，被告問過她是否有男友後，叫她轉身，之後便從後摟她的腰，又問她為何沒有反抗，之後便伸手摸她的胸，她即爆喊近半小時。惟因被告曾教她攝影，覺二人有「師徒關係」，最後延遲了3個月才報警。

被告蔡添全在西九龍法院否認非禮私影女模。（資料圖片）

被告蔡添全，被控一項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年4月23日非禮案中女事主。

事主認主動聯絡被告

19歲的事主供稱，在3年前的免費Cosplay活動認識被告，當時她擔任模特兒，被告為攝影師。她後來在一個whatsapp群組中獲得被告電話，她在2018年4月主動聯絡被告。兩人相約拍照，被告亦會教她拍照，事主形容兩人為「師徒關係」。同月，她亦有幫被告搬屋，兩人增加見面至一星期一次，亦會吃飯及看電影。事主知被告已結婚，亦認識其妻子。

拍照後被問是否有性經驗

2018年4月23日，事主再次約被告拍照，地點在被告家中。事主稱當日穿了自創動漫角色的衣著，即普通恤衫及裙，並用氣槍等道具拍照。完成拍攝後，事主穿回自己衣服，並坐於榻榻米上聊天。

被告問事主「有無性經驗」、「有無男朋友」，事主感尷尬，被告再叫事主背向他，事主曾問為何，被告則指「做咗先」，然後兩手穿過事主手臂，將事主拉向他，兩人身體貼近。

被告曾問：點解你唔反抗既

事主反應不及，被告穿過衣服摟住她腰，又問：「點解你唔反抗嘅？」然後再穿過胸圍摸她的胸部約10至15秒。事主指當時腦海一片空白，曾掙脫向前爬但遭被告緊貼。事主第二次成功掙脫，爬前約一米，哭泣近半小時，而被告則一直摟她，並說：「對唔住，唔會有下次。」

被告先離開單位，事主冷靜約15分鐘亦離開，但未有報警。她指因兩人關係親密，亦不知怎樣做，延至同年7月才報警。

案件下午續審。

案件編號：WKCC740/2019

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